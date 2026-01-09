Tümü Webekno
[9-12 Ocak] 400 TL Değerindeki Oyun, Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan bu oyunu, bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 9-12 Ocak tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyun açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında bir oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunu ve normal fiyatını görebilirsiniz. Oyun, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanı dolduktan sonra aşağıdaki oyunu yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyun

Dome Keeper

Oyun Normal Fiyatı
Dome Keeper 9.29$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
[27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz [27 Kasım-4 Aralık] 115 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz
2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar 2025 Steam Black Friday İndirimleri: Fiyatı Düşen En İyi Hikâyeli Oyunlar
Oyunlar ücretsiz oyun

