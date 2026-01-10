Revolut Türkiye’ye Geliyor: Nedir Bu Revolut ve Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Son günlerde Türkiye pazarına gireceği yönünde haberler ortaya çıkan Revolut'un hizmetlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Son günlerde ortaya çıkan gelişmelere göre küresel finans şirketlerinden Revolut, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Peki Avrupa’da ve dünyada milyonlarca insanın telefonundan eksik etmediği bu uygulama tam olarak ne işe yarıyor?

Revolut nedir?

Revolut’u en basit hâliyle "sınırları olmayan dijital bir banka" olarak tanımlayabiliriz. Klasik bankaların aksine fiziksel şubeleri yok, her işlem telefonunuzdaki uygulama üzerinden saniyeler içinde halledilebiliyor. Yani ülkemizdeki Enpara ve Nays gibi hizmetlere benziyor.

İngiltere merkezli bu girişim, paranızı tek bir yerden yönetmenizi, farklı para birimlerini aynı anda hesabınızda tutmanızı ve dünyayı gezerken sürpriz komisyonlarla karşılaşmamanızı sağlıyor.

Türkiye pazarında hangi açığı kapatabilir?

Türkiye’de bankacılık sistemimiz oldukça gelişmiş olsa da özellikle yurt dışı işlemleri ve döviz alım-satımlarında kullanıcıların canını sıkan bazı noktalar var. Revolut tam da bu noktalara parmak basıyor.

Düşük Makas Aralığı : Bankalarda döviz alıp satarken alış ve satış fiyatı arasındaki fark bazen çok açılıyor. Revolut, hafta içi işlemlerde genellikle bankalararası kuru kullanarak çok daha avantajlı oranlar sunuyor.

: Bankalarda döviz alıp satarken alış ve satış fiyatı arasındaki fark bazen çok açılıyor. Revolut, hafta içi işlemlerde genellikle bankalararası kuru kullanarak çok daha avantajlı oranlar sunuyor. Yurt Dışı Para Transferi (SWIFT) Çilesi: Yurt dışına para göndermek veya yurt dışından ödeme almak geleneksel bankalarla hem pahalı hem de yavaş olabiliyor. Revolut'un iddiasına göre bu işlemler çoğu zaman ücretsiz ve çok düşük komisyonlarla anlık olarak gerçekleşiyor.

Revolut'un öne çıkan özellikleri neler?

Uygulamanın Türkiye versiyonunda hangi özelliklerin aktif olacağı henüz netleşmese de dünyada en çok sevilen özellikleri şunlar:

Çoklu Para Birimi Hesabı : Aynı uygulama içinde TL, Dolar, Euro, Sterlin gibi onlarca farklı para birimini tutabilir ve anında birbirine dönüştürebilirsiniz.

: Aynı uygulama içinde TL, Dolar, Euro, Sterlin gibi onlarca farklı para birimini tutabilir ve anında birbirine dönüştürebilirsiniz. Bütçe ve Harcama Analizi : Paranızı nereye harcadığınızı kategoriler halinde gösterir, bütçe aşımı yapmanızı engeller.

: Paranızı nereye harcadığınızı kategoriler halinde gösterir, bütçe aşımı yapmanızı engeller. Kripto ve Hisse Senedi: Yurt dışındaki versiyonlarında uygulama üzerinden kolayca kripto para veya Amerikan borsalarından hisse senedi alabiliyorsunuz. Türkiye regülasyonlarına göre bu özellik değişkenlik gösterebilir.

Revolut, Türkiye pazarına girdiğinde mevcut fintech uygulamaları ve geleneksel bankalarla sıkı bir rekabete girecek gibi görünüyor.