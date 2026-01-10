Tümü Webekno
CASEDOIT telefon kılıflarında 4 al 2 öde! Protein Ocean protein barlarda indirim! Protein Ocean'da özel fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Revolut Türkiye’ye Geliyor: Nedir Bu Revolut ve Hayatımızda Neleri Değiştirecek?

Son günlerde Türkiye pazarına gireceği yönünde haberler ortaya çıkan Revolut'un hizmetlerini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Revolut Türkiye’ye Geliyor: Nedir Bu Revolut ve Hayatımızda Neleri Değiştirecek?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Son günlerde ortaya çıkan gelişmelere göre küresel finans şirketlerinden Revolut, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

Peki Avrupa’da ve dünyada milyonlarca insanın telefonundan eksik etmediği bu uygulama tam olarak ne işe yarıyor?

Revolut nedir?

2

Revolut’u en basit hâliyle "sınırları olmayan dijital bir banka" olarak tanımlayabiliriz. Klasik bankaların aksine fiziksel şubeleri yok, her işlem telefonunuzdaki uygulama üzerinden saniyeler içinde halledilebiliyor. Yani ülkemizdeki Enpara ve Nays gibi hizmetlere benziyor.

İngiltere merkezli bu girişim, paranızı tek bir yerden yönetmenizi, farklı para birimlerini aynı anda hesabınızda tutmanızı ve dünyayı gezerken sürpriz komisyonlarla karşılaşmamanızı sağlıyor.

Türkiye pazarında hangi açığı kapatabilir?

3

Türkiye’de bankacılık sistemimiz oldukça gelişmiş olsa da özellikle yurt dışı işlemleri ve döviz alım-satımlarında kullanıcıların canını sıkan bazı noktalar var. Revolut tam da bu noktalara parmak basıyor.

  • Düşük Makas Aralığı: Bankalarda döviz alıp satarken alış ve satış fiyatı arasındaki fark bazen çok açılıyor. Revolut, hafta içi işlemlerde genellikle bankalararası kuru kullanarak çok daha avantajlı oranlar sunuyor.
  • Yurt Dışı Para Transferi (SWIFT) Çilesi: Yurt dışına para göndermek veya yurt dışından ödeme almak geleneksel bankalarla hem pahalı hem de yavaş olabiliyor. Revolut'un iddiasına göre bu işlemler çoğu zaman ücretsiz ve çok düşük komisyonlarla anlık olarak gerçekleşiyor.

Revolut'un öne çıkan özellikleri neler?

4

Uygulamanın Türkiye versiyonunda hangi özelliklerin aktif olacağı henüz netleşmese de dünyada en çok sevilen özellikleri şunlar:

  • Çoklu Para Birimi Hesabı: Aynı uygulama içinde TL, Dolar, Euro, Sterlin gibi onlarca farklı para birimini tutabilir ve anında birbirine dönüştürebilirsiniz.
  • Bütçe ve Harcama Analizi: Paranızı nereye harcadığınızı kategoriler halinde gösterir, bütçe aşımı yapmanızı engeller.
  • Kripto ve Hisse Senedi: Yurt dışındaki versiyonlarında uygulama üzerinden kolayca kripto para veya Amerikan borsalarından hisse senedi alabiliyorsunuz. Türkiye regülasyonlarına göre bu özellik değişkenlik gösterebilir.

Revolut, Türkiye pazarına girdiğinde mevcut fintech uygulamaları ve geleneksel bankalarla sıkı bir rekabete girecek gibi görünüyor.

Yurt Dışından Online Alışveriş Devri Bitti: 30 Euro'luk Vergi Muafiyeti Kaldırıldı Yurt Dışından Online Alışveriş Devri Bitti: 30 Euro'luk Vergi Muafiyeti Kaldırıldı
Webtekno Takipçileri 2025'in "En"lerini Seçti: İşte En İyi Telefon, Yapay Zekâ, Oyun, Film, Dizi... Webtekno Takipçileri 2025'in "En"lerini Seçti: İşte En İyi Telefon, Yapay Zekâ, Oyun, Film, Dizi...
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ocak 2026 JAECOO Fiyat Listesi: 4x2 Gitti, Fiyatlar Uçtu!

Ocak 2026 JAECOO Fiyat Listesi: 4x2 Gitti, Fiyatlar Uçtu!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Ocak 2026 Volkswagen Kampanyaları: Tiguan Düşünen Bayiye Koşsun!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Ocak 2026 Skoda Fiyat Listesi: Kampanya Bitti, Superb 630 Bin TL Zamlandı!

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Türkiye'de Neredeyse 450 Gündür Yasak Olan Discord, Halka Arz Olmaya Hazırlanıyor

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Motorola'nın CES 2026'da Tanıttığı Tüm Ürünler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim