Nötron Yıldızları, Beyaz Cüceler ve Kara Delikler

Kara delikler, nötron yıldızları ve beyaz cüceleri birbirinden ayıran bir takım özellikleri bulunuyor. Ayrıca asıl nedenin altında "yer çekimi" yatıyor.

Evrende birbirine benzeyen maddelerin haddi hesabı yoktur. Ancak bazen bunları ayırt etmemize yardım eden en büyük yardımcı, yine doğanın kendisidir. Ayrıca doğa, bu yardım sürecinde katı fiziksel ayrımlardan yararlanmamıza olanak tanır. Tıpkı beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikleri birbirinden ayırt ederken yaptığımız gibi.

Aslında beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler, yalnızca ölmüş yıldız kalıntılarıdır. Bunları ayıran da acımasız yer çekimine nasıl karşı koyduklarıdır. Ayrıca bir yıldızın oluşması veya ölmesi için de birçok neden olabilir. Ancak bu yıldızlar öldüklerinde, karşımıza saydığımız yıldız kalıntıları çıkar.

Bir yıldız öldüğünde 3 farklı fiziksel şekile dönüşebilir. Eğer ölen yıldızımız küçükse, evrenin yasalarıyla birlikte, yıldızın çekirdeği beyaz cüceye dönüşecektir. Eğer yıldız büyükse yeterli itme kuvvetine sahip olamayacak ve 10 km çapına kadar çökerek nötron yıldızları oluşacaktır. Eğer ölen yıldız yeni yeni büyük oluyorsa veya iki nötron yıldızı çarpışıp birleştiyse müthiş bir çökme yaşayarak kara deliğe dönüşür.

Ayrıca beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikleri birbirinden ayıran özellikleri detaylı bir şekilde anlatan aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz. Üstelik videoda tam Türkçe altyazı desteği de bulunuyor.