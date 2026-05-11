Audi’nin Mayıs 2026 fiyat listesi paylaşıldı. Markanın güncel listesinde A3’ten Q8’e, e-tron ailesinden Yeni Q5’e kadar geniş bir ürün gamı yer alıyor. Paylaşılan tabloda kampanyalı fiyat veya opsiyon kalemi bulunmazken, başlangıç fiyatı 3.455.221 ₺ seviyesinde.

Bu içerikte Audi’nin Mayıs 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini ve paylaşılan fiyat detaylarını bir araya getirdik. Kampanyalı fiyat ve opsiyon kalemleri tabloda yer almadığı için ilgili alanlarda yalnızca paylaşılan güncel liste fiyatları gösteriliyor. Bayi indirimlerinin fiyat listesinde bulunmadığını belirtelim.

Audi fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı A3 3.455.221 ₺ - Yeni A5 7.689.732 ₺ - A6 e-tron 7.800.454 ₺ - Yeni A6 10.069.512 ₺ - A8 23.378.591 ₺ - Q2 3.571.045 ₺ - Yeni Q3 5.076.908 ₺ - Q4 e-tron 4.521.151 ₺ - Yeni Q5 9.377.804 ₺ - Q6 e-tron 8.925.879 ₺ - Q7 11.077.540 ₺ - Q8 13.131.247 ₺ - Yeni e-tron GT 11.567.826 ₺ -

A3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic 3.455.221 ₺ - Sedan TFSI 110 kW Advanced S tronic 4.108.244 ₺ - allstreet TFSI 110 kW S tronic 4.311.956 ₺ - Sportback TFSI 110 kW S line S tronic 4.447.748 ₺ - S3 Sportback TFSI quattro 245 kW S tronic 8.018.397 ₺ - RS 3 Sportback TFSI quattro 294 kW S tronic 10.672.076 ₺ -

Audi A3, markanın kompakt premium sınıftaki temsilcilerinden biri olarak listede farklı gövde ve performans seçenekleriyle yer alıyor. Sportback, Sedan ve allstreet versiyonları günlük kullanım odaklı seçenekler sunarken, S3 ve RS 3 daha sportif karakter arayan kullanıcılara hitap ediyor.

A3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni A5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Sedan TFSI quattro 150 kW S tronic 7.689.732 ₺ - Avant TFSI quattro 150 kW S tronic 7.947.636 ₺ - Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 8.028.960 ₺ - Sedan TFSI quattro 200 kW - 8.274.876 ₺ - Avant TDI quattro 150 kW S tronic 8.286.540 ₺ - Avant TFSI quattro 200 kW - 8.532.780 ₺ - S5 Sedan TFSI quattro 270 kW S tronic 14.605.458 ₺ - S5 Avant TFSI quattro 270 kW S tronic 14.911.122 ₺ -

Yeni Audi A5, sedan ve Avant gövde seçenekleriyle premium sınıfta konumlanan modeller arasında yer alıyor. Mayıs 2026 listesinde TFSI ve TDI motorlu versiyonların yanı sıra S5 seçenekleri de bulunuyor. Model ailesi, hem konfor hem de performans beklentilerine yönelik farklı alternatifler sunuyor.

Yeni A5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

A6 e-tron fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Sportback e-tron - 7.800.454 ₺ - Avant e-tron - 7.971.394 ₺ - Sportback e-tron performance - 9.041.106 ₺ - Avant e-tron performance - 9.212.046 ₺ - Sportback e-tron quattro - 9.441.366 ₺ - Avant e-tron quattro - 9.612.306 ₺ -

A6 e-tron, Audi’nin elektrikli ürün gamında Sportback ve Avant gövde seçenekleriyle yer alıyor. Mayıs 2026 fiyat listesinde modelin performance ve quattro versiyonları da bulunuyor. Elektrikli altyapısıyla öne çıkan aile, premium sınıfta farklı kullanım beklentilerine hitap ediyor.

A6 e-tron opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni A6 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Sedan TDI 150 kW quattro - 10.069.512 ₺ - Sedan TFSI 200 kW quattro - 10.314.002 ₺ - Avant TDI quattro 150 kW - 10.549.680 ₺ - Avant TFSI 200 kW quattro - 10.794.267 ₺ - Sedan e-hybrid quattro 270 kW - 12.068.008 ₺ - Sedan TDI 220 kW quattro - 13.279.506 ₺ -

Yeni Audi A6, sedan ve Avant gövde tipleriyle üst orta sınıfta konumlanıyor. Mayıs 2026 listesinde dizel, benzinli ve e-hybrid seçenekler yer alıyor. Geniş ürün yapısı sayesinde model, hem iş kullanımı hem de aile odaklı beklentiler için seçenek sunuyor.

Yeni A6 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

A8 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 23.378.591 ₺ - L 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 23.378.591 ₺ - S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI 27.869.491 ₺ -

Audi A8, markanın lüks sedan sınıfındaki amiral gemisi olarak Mayıs 2026 fiyat listesinde yerini koruyor. L gövde yapısı ve quattro seçenekleriyle üst segment kullanıcıları hedefleyen modelde, S8 versiyonu performans tarafındaki en dikkat çekici seçenek olarak öne çıkıyor.

A8 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Q2 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 3.571.045 ₺ -

Audi Q2, markanın SUV ürün gamında kompakt yapısıyla öne çıkan modellerden biri. Mayıs 2026 listesinde tek versiyonla yer alan model, şehir içi kullanımda pratik boyutlar ve premium marka deneyimini bir arada arayan kullanıcılara yönelik bir seçenek oluşturuyor.

Q2 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Q3 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV TFSI 110 kW S tronic 5.076.908 ₺ - Sportback TFSI 110 kW S tronic 5.224.532 ₺ -

Yeni Audi Q3, kompakt SUV sınıfında SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle listede yer alıyor. Mayıs 2026 fiyatları, model ailesinin iki farklı tasarım karakterini aynı motor ve şanzıman yapısıyla sunduğunu gösteriyor. Q3, günlük kullanım ve uzun yol ihtiyaçlarını dengeleyen bir seçenek olarak konumlanıyor.

Yeni Q3 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Q4 e-tron fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 40 e-tron - 4.521.151 ₺ - Sportback 40 e-tron - 4.675.903 ₺ - 45 e-tron - 5.614.543 ₺ - Sportback 45 e-tron - 5.789.473 ₺ - 55 e-tron quattro - 6.041.107 ₺ - Sportback 55 e-tron quattro - 6.216.037 ₺ -

Q4 e-tron, Audi’nin tamamen elektrikli SUV ailesinde önemli bir konuma sahip. SUV ve Sportback gövde tipleriyle sunulan model, Mayıs 2026 listesinde 40, 45 ve 55 e-tron quattro seçenekleriyle yer alıyor. Başlangıç fiyatı 4.521.151 ₺ olarak açıklandı.

Q4 e-tron opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni Q5 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat TDI quattro 150 kW S tronic 9.377.804 ₺ -

Yeni Audi Q5, markanın SUV ürün gamında Q3 ile Q7 arasında konumlanan önemli modellerden biri. Mayıs 2026 fiyat listesinde TDI quattro 150 kW S tronic versiyonuyla yer alan model, SUV gövde yapısı ve premium sınıf beklentilerine yönelik karakteriyle öne çıkıyor.

Yeni Q5 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Q6 e-tron fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV e-tron quattro - 8.925.879 ₺ - Sportback e-tron quattro - 9.154.569 ₺ -

Q6 e-tron, Audi’nin elektrikli SUV ürün gamında konumlanan modellerinden biri. Mayıs 2026 listesinde SUV ve Sportback gövde seçenekleriyle yer alan model, quattro altyapısıyla sunuluyor. Güncel başlangıç fiyatı 8.925.879 ₺ seviyesinde açıklandı.

Q6 e-tron opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Q7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 11.077.540 ₺ - SUV 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI 14.232.786 ₺ - SUV 55 TFSI quattro 340 hp S line Tiptronic PI 14.505.426 ₺ -

Audi Q7, geniş SUV sınıfında aile kullanımına ve uzun yol konforuna odaklanan modeller arasında yer alıyor. Mayıs 2026 listesinde benzinli ve dizel quattro seçenekleriyle sunulan Q7, S line donanım seviyesiyle ürün gamındaki üst segment SUV alternatiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

Q7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Q8 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 13.131.247 ₺ - SUV 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 16.876.972 ₺ - SUV 55 TFSI quattro 340 hp Tiptronic PI 17.153.452 ₺ - RS Q8 4.0 TFSI quattro 641 hp Performance Tiptronic 26.734.003 ₺ -

Audi Q8, markanın SUV ailesinde daha sportif ve üst segment bir seçenek olarak öne çıkıyor. Mayıs 2026 listesinde TFSI, TDI ve RS Q8 Performance versiyonları yer alıyor. En yüksek fiyatlı seçenek 26.734.003 ₺ ile RS Q8 oldu.

Q8 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

Yeni e-tron GT fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat e-tron GT quattro - 11.567.826 ₺ - S e-tron GT - 13.068.000 ₺ - RS e-tron GT quattro - 15.284.000 ₺ - RS e-tron GT performance quattro - 16.609.000 ₺ -

Yeni e-tron GT, Audi’nin tamamen elektrikli performans otomobili olarak Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. quattro ve RS seçenekleriyle sunulan model, markanın elektrikli ürün gamında daha sportif karakterli bir alternatif oluşturuyor. RS e-tron GT performance quattro ise ailenin en yüksek fiyatlı versiyonu oldu.

Yeni e-tron GT opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.