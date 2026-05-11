MG’nin Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı. Paylaşılan listede MG ZS Hybrid+, MG HS Hybrid+, MG HS ve MG7 modelleri yer alırken, bazı 2025 ve 2026 model yılı versiyonlarda kampanyalı fiyatlar dikkat çekiyor. Kampanyasız başlangıç fiyatı MG ZS Hybrid+ tarafında 2.395.000 ₺ seviyesinde.

Bu içerikte MG’nin Mayıs 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda modellerin kampanyasız başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.

MG fiyat listesi - Mayıs 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Mayıs 2026) Kampanyalı Fiyatı MG ZS Hybrid+ 2.395.000 ₺ - MG HS Hybrid+ 3.150.000 ₺ - MG HS 2.540.000 ₺ - MG7 3.105.000 ₺ -

MG ZS Hybrid+ fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit Luxury, 2025 2.395.000 ₺ - Hibrit Luxury Cam Tavanlı, 2025 2.580.000 ₺ 2.385.000 ₺ Hibrit Luxury, 2026 2.540.000 ₺ - Hibrit Luxury Cam Tavanlı, 2026 2.650.000 ₺ 2.540.000 ₺

MG ZS Hybrid+, hibrit motor tipi ve Luxury donanım seçenekleriyle Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı versiyonların birlikte sunulduğu tabloda, cam tavanlı seçenekler için kampanyalı fiyat bilgisi de ayrıca paylaşılmış durumda.

MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan 27.658 TL net MG ZS Hybrid+ Luxury, 2025 Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan 48.246 TL net MG ZS Hybrid+ Luxury, 2026

MG HS Hybrid+ fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Hibrit Luxury, 2025 3.150.000 ₺ 2.995.000 ₺ Hibrit Luxury, 2026 3.240.000 ₺ 3.120.000 ₺

MG HS Hybrid+, Mayıs 2026 listesinde Luxury donanım ve hibrit motor tipiyle yer alıyor. Tabloda hem 2025 hem de 2026 model yılı için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Mayıs ayına özel kampanyalı satış fiyatı ayrı ayrı paylaşılmış.

MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG HS fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Luxury, 2025 2.540.000 ₺ - Benzin Luxury, 2026 2.695.000 ₺ 2.610.000 ₺

MG HS, Mayıs 2026 fiyat listesinde benzinli motor tipi ve Luxury donanım seviyesiyle bulunuyor. 2025 model yılı için yalnızca tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı paylaşılırken, 2026 model yılı versiyonda Mayıs ayına özel kampanyalı fiyat da listede yer alıyor.

MG HS opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.

MG7 fiyatları - Mayıs 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat Benzin Excellence, 2025 3.105.000 ₺ 2.855.000 ₺ Benzin Excellence Red Edition, 2025 3.210.000 ₺ 2.995.000 ₺ Benzin Excellence, 2026 3.300.000 ₺ - Benzin Excellence Red Edition, 2026 3.450.000 ₺ -

MG7, Mayıs 2026 listesinde benzinli motor tipiyle Excellence ve Excellence Red Edition seçenekleri üzerinden sunuluyor. 2025 model yılı versiyonlarda kampanyalı fiyatlar paylaşılırken, 2026 model yılı seçeneklerinde yalnızca tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları yer alıyor.

MG7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026

Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.