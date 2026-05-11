MG, Mayıs 2026 güncel fiyat listesini paylaştı. Listeye göre markanın hibrit ve benzinli modellerinde tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarına bazı modellerde güzel indirimler var.
Bu içerikte MG’nin Mayıs 2026 güncel sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım listelerini ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz. Aşağıdaki özet tabloda modellerin kampanyasız başlangıç fiyatlarını bulabilirsiniz.
MG fiyat listesi - Mayıs 2026
|Model İsmi
|Güncel Fiyatı (Mayıs 2026)
|Kampanyalı Fiyatı
|MG ZS Hybrid+
|2.395.000 ₺
|-
|MG HS Hybrid+
|3.150.000 ₺
|-
|MG HS
|2.540.000 ₺
|-
|MG7
|3.105.000 ₺
|-
MG ZS Hybrid+ fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hibrit
|Luxury, 2025
|2.395.000 ₺
|-
|Hibrit
|Luxury Cam Tavanlı, 2025
|2.580.000 ₺
|2.385.000 ₺
|Hibrit
|Luxury, 2026
|2.540.000 ₺
|-
|Hibrit
|Luxury Cam Tavanlı, 2026
|2.650.000 ₺
|2.540.000 ₺
MG ZS Hybrid+, hibrit motor tipi ve Luxury donanım seçenekleriyle Mayıs 2026 listesinde yer alıyor. 2025 ve 2026 model yılı versiyonların birlikte sunulduğu tabloda, cam tavanlı seçenekler için kampanyalı fiyat bilgisi de ayrıca paylaşılmış durumda.
MG ZS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan
|27.658 TL net
|MG ZS Hybrid+ Luxury, 2025
|Elektrikli açılabilir panoramik cam tavan
|48.246 TL net
|MG ZS Hybrid+ Luxury, 2026
MG HS Hybrid+ fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Hibrit
|Luxury, 2025
|3.150.000 ₺
|2.995.000 ₺
|Hibrit
|Luxury, 2026
|3.240.000 ₺
|3.120.000 ₺
MG HS Hybrid+, Mayıs 2026 listesinde Luxury donanım ve hibrit motor tipiyle yer alıyor. Tabloda hem 2025 hem de 2026 model yılı için tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı ile Mayıs ayına özel kampanyalı satış fiyatı ayrı ayrı paylaşılmış.
MG HS Hybrid+ opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG HS fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|Luxury, 2025
|2.540.000 ₺
|-
|Benzin
|Luxury, 2026
|2.695.000 ₺
|2.610.000 ₺
MG HS, Mayıs 2026 fiyat listesinde benzinli motor tipi ve Luxury donanım seviyesiyle bulunuyor. 2025 model yılı için yalnızca tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatı paylaşılırken, 2026 model yılı versiyonda Mayıs ayına özel kampanyalı fiyat da listede yer alıyor.
MG HS opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.
MG7 fiyatları - Mayıs 2026
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat
|Kampanyalı Fiyat
|Benzin
|Excellence, 2025
|3.105.000 ₺
|2.855.000 ₺
|Benzin
|Excellence Red Edition, 2025
|3.210.000 ₺
|2.995.000 ₺
|Benzin
|Excellence, 2026
|3.300.000 ₺
|-
|Benzin
|Excellence Red Edition, 2026
|3.450.000 ₺
|-
MG7, Mayıs 2026 listesinde benzinli motor tipiyle Excellence ve Excellence Red Edition seçenekleri üzerinden sunuluyor. 2025 model yılı versiyonlarda kampanyalı fiyatlar paylaşılırken, 2026 model yılı seçeneklerinde yalnızca tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları yer alıyor.
MG7 opsiyon fiyatları - Mayıs 2026
Bu model için paylaşılan güncel opsiyon fiyatı bulunmuyor.