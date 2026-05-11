Samsung'un telefonlar için holografik ekran geliştirdiği iddia edildi. iPhone'larda da kullanılacağı söylenen bu ekranın farkı ne olacak?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği firmalarından biri olan Samsung, aynı zamanda kendi teknolojilerini de geliştirmesiyle bilinen bir firmaydı. Şimdi ise Güney Koreli şirketin Samsung Display isimli ekran teknolojisi odaklı departmanının üzerinde çalıştığı bir yenilik ortaya çıktı.

Schrödinger isimli sızıntı kaynağı tarafından ilk ortaya atılan bilgilere göre Samsung, şu anda MH1 veya H1 kod adı altında holografik ekranlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu ekranların günümüz akıllı telefon ekranlarından sonra gelecek teknoloji olduğu düşünülüyor.

Holografik ekran, telefonlarda 3 boyutlu bir görüntüleme deneyimi yaratacak

Sızıntıya göre ekran, nano yapılı holografik katman, göz takibi ve ışın yönlendirme teknolojisinin bir kombinasyonunu kullanarak gözlüksüz 3 boyutlu bir efekt yaratacak. Teorik olarak, kullanıcılar telefonu hafifçe hareket ettirerek veya eğerek nesneleri farklı açılardan görebilecek, böylece sadece düz bir görüntüye bakmak yerine etraflarına bakıyormuş gibi bir deneyim yaşayabilecekler.

Samsung’un bu ekran teknolojisini uzun vadede Apple’ın kullanmayı planladığı da aktarılmış. Öyle ki holografik ekranlı “uzamsal iPhone”un düşünüldüğü, Apple’ın gelecekte bu teknoloji için olası bir müşteri olduğu ifade edilmiş. Samsung, Apple’ın cihazları için ekran sağlıyordu.

Sistem, normal 2D kullanım sırasında tam çözünürlüğü de koruyacak. Bu önemli çünkü eski gözlüksüz 3D denemeleri genellikle görüntü kalitesinde oldukça belirgin düşüşler içeriyordu. Daha önce sektörde gözlüksüz 3D teknolojisi denemeleri görmüştük ancak çoğu kullanıma zor gelmişti ve asla beklenen seviyeye çıkamamıştı. Samsung’un ışığı izleyicinin gözlerine çok daha hassas bir şekilde yönlendirerek sorunları çözeceği ve bu teknolojiyi gerçekten kullanıma uygun hâle getireceği söyleniyor. Neler olacağını zamanla göreceğiz. Şimdilik çok erken aşamalarında olduğu, bu yüzden gerçeğe dönüşmesi için daha uzun yıllar gerektiğini belirtelim.