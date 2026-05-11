Dua Lipa, Samsung'a 15 Milyon Dolarlık Dava Açtı: İşte Nedeni!

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Samsung'a 15 milyon dolarlık dava açtı. Nedeni ise fotoğraflarının izinsiz kullanılması.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük şarkıcılarından biri olan Dua Lipa, bu sefer şarkılarıyla değil, açtığı bir davayla dünya gündemine oturdu. Üstelik bu davanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Güney Kore merkezli Samsung’a açıldığı görüldü.

Pop yıldızı, Samsung’a karşı toplamda 15 milyon dolarlık bir dava açtı. Davada, teknoloji devinin televizyon paketlerinde izinsiz bir şekilde Dua Lipa’nın fotoğraflarının kullanıldığı belirtiliyor.

Samsung’un, Dua Lipa’nın fotoğraflarını izinsiz reklam için kullandığı iddia ediliyor

Lipa, davayı geçtiğimiz cuma günü ABD’nin Kaliforniya eyaletinde açtı. Samsung'un ABD genelinde satılan çeşitli televizyon modellerinde yüzünün fotoğrafını izni olmadan belirgin bir şekilde kullandığını iddia etti. Dava dosyasında Samsung’un “Lipa’nın zorlu çalışmalarla elde ettiği başarısından haksız yere faydalanarak Samsung ürünlerini tanıtmak ve satmak amacıyla” böyle bir şey yaptığı ifadeleri kullanıldı.

Dava, telif hakkı ihlali, marka ihlali, görüntülerin izinsiz kullanılması gibi suçlamaları içeriyor. Yukarıdan da görebileceğiniz fotoğraf, şarkıcının 2024 Austin City Limits Festivali performansında çekilmişti ve tüm telif hakkı direkt Dua Lipa’ya ait. Lipa’nın bu görselleri ilk olarak Haziran 2025’te fark ettiği belirtilirken bu süreçte şarkıcının hukuk ekibinin defalarca Samsung’a ulaşmaya çalışıp fotoğrafı kullanmayı bırakmasını talep ettiği ancak şirketin onları "görmezden geldiği” bildirildi. Bunun sonucunda da dava açıldı.

Dua Lipa, daha önce Apple’dan Porsche’ye, Chanel’den Puma’ya kadar dünyada her türden şirketle ortaklıklar kurmuştu. Ancak Samsung ile böyle bir iş birliği yoktu. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek ancak Lipa’nın iddiaları doğruysa muhtemelen Samsung bu davayı kaybedecektir.

