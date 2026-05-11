Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!

Gökay Uyan

PlayStation 5’in çıkışının üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesinin ardından artık oyunseverlerin gözü bir sonraki nesil olacak PS6’ya çevrilmiş durumdaydı. Hatta son zamanlarda PS6 hakkındaki sızıntıların arttığını, yeni nesil konsolun önümüzdeki 1-2 sene içerisinde gelebileceği iddialarının ortaya atıldığını görmüştük.

Şimdi ise PS6’nın çıkış tarihiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sony’nin Başkan ve CEO’luk görevini yürüten Hiroki Totoki yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda PlayStation 6 ile ilgili açıklama yaptı. Ancak bu açıklamalar konusunda pek heyecanlanmamak gerekiyor. Hatta şaşırtıcı bile diyebiliriz.

Sony CEO'su, PlayStation 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Açıklama Yaptı!
Sony, PS6’yı ne zaman piyasaya süreceğine karar vermedi

Totoki, yaptığı açıklamada şirketin PlayStation 6’nın fiyatlandırması ve piyasaya sürülme tarihi hakkında henüz hiçbir karara varmadıklarını açıkladı. Yani direkt şirket içinde bile PS6’nın ne zaman çıkacağı belli değil. Totoki, durumu gözlemlemek ve takip etmek istediklerini, buna göre bir karar vereceklerini ifade etmiş. RAM ve depolama krizlerine dikkat çekerek ne yapacaklarına dikkatlice karar vermeleri gerektiğini de eklemiş.

Yani PS6’nın çıkış tarihini Sony’nin kendisi bile şimdilik bilmiyor. Normalde bir konsolun ömrü 7 yıl civarında. Bu yüzden de PS6’nın Kasım 2027’de gelebileceği söyleniyordu. Ancak son yıllarda konsolların yeni nesillerinde bazı gecikmeler ve uzamalar (Nintendo’nun 8 yıl beklemesi gibi) oldu. PlayStation’da da benzer bir durum yaşanıp yaşanmayacağını bekleyip göreceğiz.

