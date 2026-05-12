iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 güncellemesi resmen yayımlandı. Peki iPhone'lara nasıl yeni özellikler geldi?

Apple, geçen yılın eylül ayından beri iOS 26 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunuyordu. Son olarak geçtiğimiz günlerde iOS 26.4’ün tüm kullanıcılara geldiğini görmüştük. Bunun ardından da iPhone sahipleri, iOS 26’nın bir sonraki büyük güncellemesi iOS 26.5’i merak etmeye başlamıştı.

O gün geldi çattı. Apple, resmen iOS 26’nın yeni büyük güncellemesi iOS 26.5’i yayımladı. Eğer siz de iOS 26’yı destekleyen bir telefona sahipseniz şu anda iOS 26.5 sürümüne geçebilirsiniz. Peki iOS 26.5 neler sunuyor? Hangi yeni özellikleri iPhone’lara getiriyor?

RCS mesajlardan uçtan uca şifreleme

Apple, iOS 26.5 güncellemesi ile iPhone ve Android kullanıcıları arasındaki RCS mesajlar için uçtan uca şifrelemeyi etkinleştiriyor. Ayarlar uygulamasının Mesajlar bölümünde uçtan uca için bir seçenek bulunacak. Uçtan uca şifreleme, çok Android ve iPhone arasında çok daha güvenli bir mesajlaşma vadediyor. Tıpkı bir Phone kullanıcısıyla yapılan iMessage mesajlaşmasıyla aynı güvenlik seviyesinde olacak.

Harita uygulamasına yeni "Önerilen yerler" özelliği

Harita uygulamasına “Önerilen Yerler” isimli yepyeni bir özellik geldi. Bu özellik, yakındaki popüler yerlere ve kullanıcının son aramalarına göre ziyaret edilebilecek yerleri öneriyor.

Yepyeni duvar kâğıdı

iOS 26.5, birden fazla renk seçeneğiyle özelleştirilebilen, renkli yeni bir Pride Luminance isimli Onur Ayı için duvar kâğıdı içeriyor.

iPhone’dan Android’e geçiş için yeni özellik

iPhone'dan Android cihaza geçiş yaparken, hangi mesaj eklerinin aktarılacağını seçmek için yeni bir ayar görmeye başlayacağız. Bunlar arasında tüm mesajlar, 1 yıl veya 30 gün seçenekleri olacak.

Başka ne gibi yenilikler var?