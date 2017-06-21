WhatsApp'da 'Mavi Tik' Olmadan Mesajlar Nasıl Okunur?

WhatsApp'da sayısız ilişkiyi ayıran mavi tik'i kolaylıkla aşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlemi anlattık.

Dün yaptığımız haberde WhatsApp’da mavi tıkın ne zaman görüldüğünü anlamanız için ne yapmanız gerektiğini anlatmıştık. Yorumlarda bunu zaten bildiğini söyleyen kişiler olduğu kadar, bu özelliği bilmediğini ve işine yarayacağını söyleyen kişiler de oldu. Bizim de aklımıza yeni bir tüyo vermek geldi. Madem mavi tık olayını herkes biliyor. Bizde sizlere karşıdakine mavi tık gitmeden mesajları okumanın son derece basit bir tüyosunu verelim istedik. Binlerce ilişkinin bitmesine sebep olan WhatsApp mavi tık özelliğini geçmenin çok kolay bir yolu var. Belki bunu da biliyorsunuz, ancak bu haberimizin dündeki habere nazaran çok daha az bilindiğini düşünüyoruz. En iyisi biz gelelim tüyomuza.

WhatsApp’da Karşıdaki Kişiye Mavi Tık Gitmeden Mesajları Okuma

Karşıdaki kişiden bir mesaj geldiğinde bu mesajı direk bildirim kısmından okuyabilirsiniz, ancak bazen(özellikle kavgalarda) uzun uzadıya mesajlar yazılabiliyor. O mesajları hemen yanıtlamak istemiyor, ancak mavi tık olayına takılmadan okumak istiyorsanız, mobil veri ve Wi-Fi’nızı kapatmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra WhatsApp uygulamasına girdiğinizde internetiniz olmadığı için mavi tık onayı karşı tarafa iletilmeyecek. Artık cevap vermek müsait olduğunuzda ise tekrar Wi-Fi veya mobil verinizi açıp karşı tarafa mavi tıkın gitmesini sağlayabilirsiniz.

Uyarı: Eğer mesajı okuduktan sonra internet erişimi verirseniz, internet erişiminin geldiği an okundu olarak gözükecektir.