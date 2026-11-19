Rockstar Games, PS5 Pro'nun işlemci gücünün GTA 6'yı 60 FPS çalıştırmak için yetersiz olduğunu ve performans modunun bulunmadığını açıkladı.

GTA 6 ile ilgili oyuncuların ortak noktada buluştuğu en büyük hayal kırıklıklarından biri, oyunun yalnızca 30 FPS kare hızında çalışıyor olması.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Günümüzde büyük bütçeli yapımların 40 veya 60 FPS performans modları sunmasına alışmış olsak da Rockstar Games'in yeni başyapıtı, yüksek fiyat etiketine sahip PlayStation 5 Pro'da bile sinematik 30 FPS sınırına takılıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

"İşlemci gücü yüksek kare hızlarına yetmiyor"

Konuyla ilgili Kotaku'ya konuşan Rockstar teknoloji prodüksiyon direktörü Marc Chambers, mevcut nesil konsolların büyük görsel tavizler vermeden bu yükün altından kalkamadığını belirtti. Chambers, standart konsollarda ışın izlemeli yansımalar ve küresel aydınlatma kullandıklarını, PS5 Pro'da ise buna ışın izlemeli gölgeler ile PSSR ölçeklendirme teknolojisinin eklendiğini ifade etti. Ancak PS5 Pro'nun yükseltilmiş grafik işlemcisi görsel kaliteyi artırsa da, merkezi işlemcisinin standart PS5'ten yalnızca çok az daha iyi olması, oyunun karmaşık simülasyonunu daha yüksek kare hızlarında çalıştırmaya yetmiyor.

Geliştirme ekibinin başındaki Rob Nelson ise IGN'e verdiği demeçte performans modunun neden eklenmediğini çok daha net sözlerle özetledi. Nelson, teknik ekibe bu ihtimal sorulduğunda 60 FPS'ye ulaşmak için oyunun görsel ve teknik yapısından kabul edilemeyecek kadar fazla ödün verilmesi gerektiği yanıtını aldıklarını vurguladı.

Asıl şov PC sürümüyle başlayacak

Leonida'nın yoğun trafik, kalabalık NPC'ler ve tepkisel bitki örtüsüyle dolu dünyası konsollarda etkileyici görünse de mevcut konsol donanımlarının artık yaşlanmaya başladığı gerçeği gözler önüne seriliyor.

Başlangıçta Xbox Series S gibi donanımları dahi hedefleyen bu devasa yapımın, RTX 5090 gibi üst düzey ekran kartlarına sahip güçlü bilgisayarlarda 60 FPS sınırını çok rahat aşacağı kesin görünüyor. Ne yazık ki oyuncuların, neslin en iddialı yapımlarından biri olan GTA 6'nın gerçek potansiyelini sergileyeceği PC sürümü için belirsiz bir süre daha beklemesi gerekecek.