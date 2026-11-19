GTA 6 bulanık veya fazla mı takılıyor? Bu içerikte GTA 6 FPS yükseltme için gerekli tüm adımları anlatıyoruz.

GTA 6 FPS yükseltme aramasıyla buraya geldiysen büyük ihtimalle oyunu açtın ve kamerayı her çevirdiğinde performans rahatsız etti.

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İyi haber, bunu tek bir ayarla çözebiliyoruz. Daha iyi haber ise konsolunun sınırlarını aşmak isteyenler için PC üzerinden DLSS 5 ile görüntüyü 60 FPS'e taşıyan bir yöntem de var.

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Önce gerçekler: GTA 6 konsolda kaç FPS çalışıyor?

Kısa cevap: her konsolda 30 FPS. Rockstar, oyunun PS5, PS5 Pro, Xbox Series X ve Series S'te 30 FPS hedeflediğini resmî olarak açıklamıştı. Daha da önemlisi, Rockstar'ın teknoloji prodüksiyon direktörü Marc Chambers, Kotaku'ya yaptığı açıklamada 60 FPS (hatta 40 FPS) modunun güncellemeyle bile bu nesil konsollara gelmeyeceğini söyledi. Sebep ekran kartı değil, işlemci. Oyunun şehir simülasyonu (NPC'ler, trafik, fizik) o kadar ağır ki PS5 Pro'nun yalnızca biraz güçlendirilmiş CPU'su bile daha yüksek kare hızına yetmiyor.

Yani "ayarla FPS'i 60'a çıkarırım" diye bir seçenek konsolda yok. Konsolda yapabileceğin şey şu, 30 FPS'i olabildiğince net, kararlı ve akıcı hissettirmek. 60 FPS ve üstü için ise yazının sonundaki PC yöntemine ihtiyacın var.

Digital Foundry'nin çıkış öncesi yayımladığı teknik analize göre platformların durumu:

Konsol Dâhili Çözünürlük Ölçekleme FPS Görülen En Düşük FPS PS5 Pro 1440p PSSR (yapay zekâ ile 4K'ya yakın) + ışın izlemeli gölgeler 30 Kısa süre 24 FPS PS5 1440p Rockstar TAA (daha yumuşak) 30 23 FPS civarı Xbox Series X 1440p Rockstar TAA (PS5 ile aynı seviye) 30 PS5'e benzer Xbox Series S 720p AMD FSR 4 ile 1080p 30 20 FPS civarı

Adım #1: Oyun içi ayarlar (Bulanıklığın asıl suçlusu burada)

Ekrandaki o meşhur bulanıklık, büyük oranda hareket bulanıklığından (Motion Blur) kaynaklanıyor. Oyun bunu varsayılan olarak 3 seviyesinde açık getiriyor.

30 FPS'te kamerayı hızlı çevirdiğinde bu ayar görüntüyü ciddi biçimde lekeliyor. Üstüne oyunun zaten yoğun kullandığı alan derinliği eklenince hızlı sürüşlerde ortalık resmen eriyor.

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Motion Blur nasıl kapatılır?

Duraklat menüsünden Ayarlar (Settings) bölümüne gir. Ekran (Display) sekmesine geç. Görsel Efektler (Visual Effects) altında Hareket Bulanıklığı Gücü (Motion Blur Strength) kaydırıcısını bul. Kaydırıcıyı 0'a çek.

Bu bir aç/kapa düğmesi değil, kaydırıcı. Bulanıklığı tamamen sevmeyen herkes 0 yapmalı ancak bazı oyuncular 30 FPS'te kamera dönüşlerinin "kesik kesik" görünmesinden rahatsız olabiliyor, öyleyse 1 seviyesini dene. Bizim önerimiz önce 0'ı dene, rahatsız olursan 1'e çık.

Önerilen tüm oyun içi ayarlar

Ayar Konum Önerimiz Neden Motion Blur Strength Ekran 0 (varsayılan 3) Hızlı kamera ve sürüşte net görüntü Camera Shake (Kamera sarsıntısı) Kamera Kapalı Daha az lekelenme, mide bulantısını azaltır Camera Bob / Weapon Sway Kamera › Konfor Düşük Görüntü daha sabit kalır Crash Camera Kamera En düşük Kaza anında sinematik kesintiyi azaltır Kill Camera Kamera Düşük Uzun çatışmalarda akış bozulmaz Hit Effects Intensity Ekran Düşük Vurulunca ekranı kaplayan efektler azalır Player Status Effects Intensity Ekran Düşük–orta Düşük can efektleri görüntüyü bozmaz Brightness Calibration Ekran Sembol "zar zor görünene" kadar Siyahlar ezilmez, gece sahneleri okunur HDR Calibration Ekran Mutlaka çalıştır Vice City'nin karanlık iç mekânları detay kaybetmez Safe Zone Ekran TV'ye göre ayarla Mini harita kenardan taşmasın Brightness Reduction Ekran İsteğe bağlı Parlak ışıkları yumuşatır, gözü yormaz

İpucu: Uzun sürüşlerde başın dönüyorsa Kamera sekmesindeki Konfor (Comfort) bölümüne mutlaka bak. Kamera sarsıntısını kapatıp hareket bulanıklığını 0'a çekmek çoğu oyuncuda bu sorunu çözüyor.

Adım #2: Konsol ayarları (PS5, PS5 Pro, Xbox)

PS5 ve PS5 Pro

HDR : Ayarlar › Ekran ve Video › Video Çıkışı › HDR: Desteklendiğinde Açık. Ardından aynı menüde HDR'yi Ayarla kalibrasyonunu yap. Kalibrasyonu atlamak, soluk ya da aşırı parlak görüntünün en yaygın sebebi.

: Ayarlar › Ekran ve Video › Video Çıkışı › HDR: Desteklendiğinde Açık. Ardından aynı menüde HDR'yi Ayarla kalibrasyonunu yap. Kalibrasyonu atlamak, soluk ya da aşırı parlak görüntünün en yaygın sebebi. Çözünürlük : Otomatik bırak. PS5 Pro'da PSSR'nin ürettiği 4K'ya yakın görüntünün TV'ye ulaşması için bu şart.

: Otomatik bırak. PS5 Pro'da PSSR'nin ürettiği 4K'ya yakın görüntünün TV'ye ulaşması için bu şart. 120 Hz çıkış : Oyun 30 FPS'e kilitli olduğu için 120 Hz'in GTA 6'ya bir etkisi yok. Açık veya kapalı olması fark etmez.

: Oyun 30 FPS'e kilitli olduğu için 120 Hz'in GTA 6'ya bir etkisi yok. Açık veya kapalı olması fark etmez. PS5 Pro'ya özel ayar yok : PSSR ve ışın izlemeli gölgeler otomatik devreye giriyor. "Performans modu" diye bir seçenek arama, yok.

: PSSR ve ışın izlemeli gölgeler otomatik devreye giriyor. "Performans modu" diye bir seçenek arama, yok. Oyun Ön Ayarları (Game Presets): Performans/Çözünürlük tercihi yalnızca modu destekleyen oyunları etkiler. GTA 6'da tek mod olduğu için bir şey değişmez.

Xbox Series X|S

HDR : Ayarlar › Genel › TV ve ekran seçenekleri yolundan HDR'yi açık tut ve Oyunlar için HDR'yi Kalibre Et uygulamasını çalıştır.

: Ayarlar › Genel › TV ve ekran seçenekleri yolundan HDR'yi açık tut ve Oyunlar için HDR'yi Kalibre Et uygulamasını çalıştır. Series S kullanıcıları: Oyun burada 720p'den 1080p'ye ölçekleniyor. Görüntü bu yüzden diğer konsollara göre belirgin şekilde daha yumuşak. Netlik için Motion Blur'u 0'a çekmek Series S'te daha da önemli.

Adım #3: TV ayarları (görüntüyü sessizce bozan kısım)

TV'ler, film izlerken iyi görünsün diye görüntüye bir sürü işlem uygular. Oyunda bu işlemler hem gecikme yaratır hem de görüntüyü bozar.

TV Ayarı Ne Yapmalı? Markalara Göre Adı Resim modu Oyun Modu (Game Mode) Hepsinde "Game" / "Oyun" Hareket yumuşatma Kapalı LG: TruMotion · Samsung: Auto Motion Plus · Sony: Motionflow · Philips: Perfect Natural Motion Gürültü azaltma Kapalı Noise Reduction / MPEG Noise Reduction Keskinlik Düşük (0–10 arası) Sharpness Otomatik Düşük Gecikme Açık ALLM / Auto Low Latency Mode HDMI giriş Konsolu HDMI 2.1 / 4K 120 etiketli porta tak HDMI 2.1, eARC portu değil HDMI Ultra HD Deep Color / Input Signal Plus Açık (konsolun bağlı olduğu portta) LG: HDMI Ultra HD Deep Color · Samsung: Input Signal Plus

Hareket yumuşatma neden kapalı olmalı?: Bu özellik iki kare arasına sahte kare ekleyerek 30 FPS'i daha akıcı gösterebilir ama Oyun Modu'nda çoğu TV bunu zaten kapatır. Açık kalırsa ciddi giriş gecikmesi, "pembe dizi" efekti ve karakterlerin etrafında hayalet görüntüler oluşur. Yani TV'nin yumuşatması gerçek FPS artışı değil, gecikme pahasına bir illüzyondur.

En kral yöntem: PS5 görüntüsünü PC'ye aktarıp DLSS ile 60 FPS'e çıkarmak

Gelelim herkesin konuştuğu yönteme. Mantık basit ama etkileyici. Oyun PS5'te çalışıyor ama görüntü TV'ye doğrudan değil, önce bir RTX ekran kartlı PC'ye gidiyor.

PC bu görüntüyü yapay zekâyla iyileştiriyor, kare üretimi (frame generation) ile 30 FPS'i 60 hatta 120 FPS'e çıkarıyor.

Bu yöntem gerçekte ne yapıyor?

Burada iki önemli gerçeği baştan söyleyelim:

Bu, resmî DLSS 5 değil . Resmî DLSS 5 oyunun motorundan gelen derinlik, hareket vektörü gibi verileri kullanır. Bu yöntemde PC'nin elinde sadece bitmiş video görüntüsü var. Kullanılan araç (Veyra) topluluk tarafından yapılmış, açık kaynak bir program ve NVIDIA onaylı değil. RTX 50'de NVIDIA'nın kendi nöral render çalışma zamanını yüklüyor, RTX 20/30/40'ta ise topluluğun alternatif modelini kullanıyor.

. Resmî DLSS 5 oyunun motorundan gelen derinlik, hareket vektörü gibi verileri kullanır. Bu yöntemde PC'nin elinde sadece bitmiş video görüntüsü var. Kullanılan araç (Veyra) topluluk tarafından yapılmış, açık kaynak bir program ve NVIDIA onaylı değil. RTX 50'de NVIDIA'nın kendi nöral render çalışma zamanını yüklüyor, RTX 20/30/40'ta ise topluluğun alternatif modelini kullanıyor. Oyun yine 30 FPS'te tepki veriyor. Kare üretimi hareketi akıcı gösterir ama kumandana verilen tepki hâlâ 30 FPS hızında. Üstüne yakalama ve işleme gecikmesi ekleniyor. Yani görüntü 60 FPS gibi akar ama his olarak 60 FPS olmaz.

Buna rağmen sonuç dikkat çekici. GameGPU'nun yaptığı testte, PS5 Pro görüntüsü AVerMedia Live Gamer Ultra 2.1 yakalama kartıyla RTX 5090'lı bir PC'ye aktarılıp NeuralScreen (DLSS 5 nöral render) ve DLSS 4.5 kare üretimiyle işlendiğinde ekrandaki kare hızı 262–286 FPS aralığına çıktı ancak aynı test, bu zincirin eklediği gecikme yüzünden nişan alma ve sürüş için ideal olmadığını da not ediyor. Gerçekçi ve oynanabilir hedef 60 FPS çıkış.

Neye ihtiyacın var?

Bileşen Gereksinim Not Konsol PS5 veya PS5 Pro Xbox desteği deneysel ve resmî değil PC Windows 11 x64, DirectX 12 PC oyun boyunca açık kalmalı Ekran kartı GeForce RTX (en iyi sonuç RTX 50 serisi) AMD de destekleniyor ama gerçek DLSS 5 değil Bağlantı (A) 4K HDR yakalama kartı (tercihen PCIe, HDMI 2.1) En iyi görüntü ve en düşük gecikme Bağlantı (B) PS5 Remote Play (kart gerekmez) Ücretsiz ama ağ gecikmesi ve sıkıştırma var Yazılım Veyra (ücretsiz, açık kaynak) GitHub'dan portable zip TV PC'nin bağlanacağı ikinci bir HDMI girişi Konsolu kart üzerinden passthrough ile yedekte tut

Yöntem A: Yakalama kartıyla kurulum (en kaliteli yol)

PS5'te HDCP'yi kapat: Ayarlar › Sistem › HDMI › HDCP'yi Etkinleştir seçeneğini kapat. Kapatmazsan yakalama kartı siyah ekran verir. Kabloları bağla: PS5'in HDMI çıkışını yakalama kartının girişine tak. Kartın passthrough çıkışı varsa onu TV'ye bağla, bu senin "sıfır gecikmeli yedek" girişin olur. PC'yi TV'nin ikinci girişine bağla. İyileştirilmiş görüntüyü buradan izleyeceksin. Veyra'yı indir: GitHub'daki Releases sayfasından ekran kartına uygun NVIDIA veya AMD portable zip'i indir, boş bir klasöre çıkar ve veyra_qml_ui.exe dosyasını çalıştır. Kaynağı seç: Ana ekranda Capture card'ı seç. Cihazı, çözünürlüğü, yenileme hızını, piksel formatını ve ses girişini belirle. Kartı kullanan diğer programları (OBS vb.) kapat. Renkleri eşleştir: Sinyal türünü (HDR10/PQ, HLG veya SDR) ve aralığı (Limited/Full) PS5 çıkışıyla aynı yap. Soluk siyahların bir numaralı sebebi bu uyumsuzluktur. Efektleri sırayla aç: Önce her şey kapalıyken görüntüyü kontrol et. Sonra sırasıyla süper çözünürlük, bir katman nöral render (NR), en son kare üretimi. HUD'u koru: NR koruma bölgesini (NR protection region) mini harita, HUD ve altyazıların üzerine çiz. Böylece yapay zekâ arayüz yazılarını bozmaz.

Yöntem B: Remote Play ile kartsız kurulum

Yakalama kartın yoksa PS5 görüntüsünü ağ üzerinden PC'ye aktarabilirsin. Bunun için GitHub'da GTA 6 için hazırlanmış bir topluluk ön ayar paketi (gta6-dlss5) de bulunuyor.

PS5'te: Ayarlar › Sistem › Uzaktan Oynatma › Uzaktan Oynatmayı Etkinleştir'i aç ve Cihazı Bağla ile 8 haneli kodu al. Kod birkaç dakika içinde geçersiz oluyor, hızlı ol. PC'de: Veyra'da Home › PS5 streaming › Get Account ID ile PSN hesap kimliğini al, yapıştır ve kodu gir. Eşleşen konsol sonraki seferlerde otomatik bağlanıyor. Akış ayarı: 1080p · 60 FPS · H.265 codec seç. Pro modunu aç, ön ayarı uygula ve tam ekrana geç. Orijinal görüntüyle karşılaştırmak için V tuşunu basılı tut.

Ekran kartına göre önerilen Veyra ayarları

Ayar RTX 50 RTX 40 RTX 20/30 NR (DLSS 5) iyileştirme Açık · "NVIDIA original" · 2 katman Açık · SF modeli · 1 katman Açık · SF modeli · 1 katman Çıkış sabitleyici (titreşim önleme) Açık Açık Açık Süper çözünürlük RTX Video SR, hedef = ekran Aynı Aynı Kare üretimi DLSS FG: 60 Hz'de 2X, 120 Hz'de 4X 2X (120 Hz'de 4X) RTX 30: uyumluluk modunda 2X · RTX 20: kapalı Ekran senkronu / çıkış sınırı Otomatik / Ekrana uy Aynı Aynı

Kritik ayrıntı: Çift kare sorunu

GTA 6 30 FPS'te render ediliyor ama PS5 60 FPS sinyal gönderiyor, yani her ikinci kare bir öncekinin kopyası. Kare üretimi bu kopyalarla beslenirse akıcılık yerine takılma oluşur. Veyra 2.1.6 ve sonrası bu kopyaları otomatik ayıklıyor. PS5 çıkışını 60 FPS'te bırak, 30'a zorlama ve Veyra'nın güncel sürümünü kullan.

Gecikme ne kadar?

Yöntemi paylaşan ön ayar sahibinin kendi RTX 5080 ölçümünde işleme maliyeti kare başına yaklaşık 12 ms; çıkış 60 FPS'te sabit kalıyor ve ekran kartı kullanımı %39 civarında.

Yakalama, yapay zekâ işlemesi ve kare üretimi her biri gecikme ekliyor. Topluluktan gelen yorumlar sonucu "fark ediliyor ama katlanılabilir" diye tarif ediyor.

Hikâye modu, keşif ve fotoğraf modu için harika; hızlı çatışma ve nişan gerektiren anlar için passthrough girişine geçmek daha mantıklı.

Bilinmesi gereken sınırlamalar

Hızlı harekette, kol-bacak kenarlarında ve çit gibi ince detaylarda yapay zekâ kaynaklı bozulmalar görülebilir.

Bazı sahnelerde aşırı yumuşak, "pembe dizi" gibi bir hareket hissi oluşabilir.

NVIDIA kartlarda uzun oturumlarda VRAM kullanımının artması sorunu henüz çözülmüş değil.

PS5 Pro zaten PSSR ile yapay zekâ ölçeklemesi yapıyor; Veyra bunun üstüne ikinci bir yapay zekâ katmanı ekliyor.

Ban riski var mı?

Bu yöntemde konsola ya da oyuna hiçbir müdahale yapılmıyor. Jailbreak yok, mod yok. Tüm işlem PC'de, zaten ekrana gelmiş görüntü üzerinde yapılıyor. Bu yüzden teknik olarak bir yayıncının OBS ile görüntü yakalamasından farkı yok. Yine de bu topluluk yapımı bir araç, sonuçlar her donanımda aynı olmayabilir.

Hangi yöntem kime uygun?

Durumun Önerimiz Sadece konsol + TV Motion Blur 0 + Kamera sarsıntısı kapalı + HDR kalibrasyonu + TV Oyun Modu PS5 Pro sahibi Yukarıdakiler yeterli, zaten en iyi konsol sürümü sende Xbox Series S sahibi Motion Blur 0 kritik RTX 50 PC + PS5 Yakalama kartı + Veyra (2 katman NR + 2X/4X FG) ile 60–120 FPS görüntü RTX 20/30/40 PC + PS5 Remote Play veya yakalama kartı + Veyra (1 katman, 2X FG) ile deneyebilirsin Rekabetçi, düşük gecikme isteyen Doğrudan TV bağlantısı, PC zincirini sadece keşif ve sinematik anlarda kullan

Sıkça sorulan sorular

GTA 6'da FPS nasıl yükseltilir?

Konsolda oyun 30 FPS'e kilitli ve Rockstar 60 FPS modunun bu nesle gelmeyeceğini açıkladı. Akıcılığı artırmak için hareket bulanıklığını 0'a çekip TV'yi Oyun Modu'na al. Gerçek anlamda 60 FPS ve üstü görüntü için PS5 görüntüsünü RTX ekran kartlı bir PC'ye aktarıp kare üretimi kullanman gerekir.

GTA 6 neden bu kadar bulanık görünüyor?

Varsayılan olarak 3 seviyesinde açık gelen hareket bulanıklığı, 30 FPS ve oyunun yoğun alan derinliği efektiyle birleşince hızlı hareketlerde görüntü lekeleniyor. Ayarlar › Ekran › Motion Blur Strength'i 0 yapmak sorunun çoğunu çözer.

GTA 6 PS5 Pro'da 60 FPS çalışıyor mu?

Hayır. PS5 Pro da 30 FPS'te çalışıyor. Avantajı daha net görüntü (PSSR ile 4K'ya yakın) ve yalnızca Pro'ya özel ışın izlemeli gölgeler.

TV'nin 120 Hz modu GTA 6'da işe yarar mı?

Hayır. Oyun 30 FPS'e kilitli olduğu için 120 Hz çıkışın bir etkisi yok.

GTA 6 PC'ye ne zaman gelecek?

Rockstar henüz bir PC tarihi açıklamadı. Bazı kaynaklar 2027 başını işaret ediyor ama bu resmî değil.

PS5 + PC + DLSS 5 yöntemi ban yedirir mi?

Konsola ve oyuna dokunulmadığı, işlem tamamen PC'de görüntü üzerinde yapıldığı için bir ban sebebi olması beklenmiyor ancak araç resmî değil, topluluk yapımı.

DLSS 5 için hangi ekran kartı gerekiyor?

Resmî DLSS 5 şu an yalnızca RTX 50 serisinde çalışıyor. RTX 40 desteği duyuruldu ama tarihi yok. Veyra, RTX 20/30/40 kartlarda topluluğun alternatif nöral render modeliyle benzer bir sonuç sunuyor.