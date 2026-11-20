Samsung Galaxy S27 Pro’nun Avrupa ve Asya’da Exynos 2700 işlemciyle geleceği ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S27 Pro’nun işlemcisi, Geekbench kayıtlarıyla ortaya çıktı. Telefonların performansını ölçen platforma göre Samsung, bu modelin Avrupa ve Asya’da satılacak sürümlerinde kendi geliştirdiği Exynos 2700’ü kullanıyor. İşlemcinin adı kadar, testte nasıl bir sonuç aldığı da belli.

SM-S957B model numarasıyla teste giren telefonda 12 GB RAM ve Android 17 bulunuyor. Ancak yazılım üzerindeki çalışmalar sürüyor. Bu yüzden puanları kesin kabul etmek için erken; sonuçlar, telefonun performansına dair ilk ipuçlarını veriyor.

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Exynos 2700 nasıl bir işlemci?

“s5e9975” koduyla listelenen Exynos 2700’de, işlemleri yerine getiren toplam 10 çekirdek bulunuyor. Bunların dördü 2,88 GHz, biri 3,36 GHz, diğer dördü ise 3,74 GHz hızında çalışıyor. En hızlı çekirdek de 4,24 GHz’e ulaşıyor.

Galaxy S27 Pro, tek çekirdeğin kullanıldığı testte 3.061 puan alıyor. Tüm çekirdekler birlikte çalıştığında sonuç 10.967 puana çıkıyor. Oyunlar ve videolardaki görüntülerin işlenmesini ise Xclipse 970 grafik birimi üstleniyor.

Daha küçük kasa, S Pen olmadan Ultra özellikleri

Seriye ilk kez ekleneceği konuşulan Galaxy S27 Pro’nun, Ultra’nın üst düzey donanımını daha küçük bir kasada sunması bekleniyor. Ancak bu modelde S Pen bulunmayacağı söyleniyor.

Telefonun 6,47 inç OLED ekranla geleceği konuşuluyor. Arka tarafta ise Ultra’ya benzer çıkıntılı bir kamera adası görebiliriz. Yazılım tarafında Android 17’ye Samsung’un One UI 9.5 arayüzünün eşlik etmesi olası.

Kameraları ve bataryası nasıl olacak?

Galaxy S27 Pro’nun kamera özellikleriyle ilgili beklentiler şöyle:

Ana kamera: 200 megapiksel

200 megapiksel Ultra geniş açılı kamera: 50 megapiksel

50 megapiksel Ön kamera: 16 megapiksel

Uzaktaki nesneleri yakınlaştırmak için kullanılan telefoto kamera konusunda ise sızıntılar farklılaşıyor. Bazıları 3 kat optik yakınlaştırma sunan 12 megapiksel kameradan söz ederken bazıları yaklaşık 3,5 kat optik yakınlaştırmalı, 50 megapiksel bir kameraya işaret ediyor. Bu ayrıntı henüz net değil.

Bataryanın yaklaşık 5.240 mAh tipik kapasiteye sahip olacağı ve 60W kablolu hızlı şarjı destekleyeceği konuşuluyor. Galaxy S27 Pro’nun, serinin diğer modelleriyle birlikte Ocak 2027’de tanıtılması bekleniyor.