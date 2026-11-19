Çıkış gününde 1,8 milyar dolar gelire ulaşan GTA 6, Rockstar Games'in yıllar boyunca harcadığı geliştirme maliyetini ilk günden çıkarmayı başarmış durumda.

Pazar araştırma şirketi Sensor Tower'ın verilerine GTA 6, çıkış gününde tahmini 1,8 milyar dolarlık gelire yaklaştı.

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Rekorları altüst eden yapım, ön sipariş sürecinde ulaştığı satış rakamları ve eleştirmenlerden aldığı tam notlarla oyun dünyasında tarihi bir başlangıca imza attı.

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Satışlar uzun süre daha azalmayacak gibi

Sensor Tower tarafından yayımlanan tahminlere göre GTA 6, yaklaşık 19 milyon adetlik satışla şimdiden tahmini 1,8 milyar dolar gelir elde etti. Sadece bir hafta önce 1 milyar dolar barajını aşan oyunun satışları her geçen gün ivme kazanırken, ön siparişlerin yaklaşık %75'inin PlayStation, kalan %25'lik kısmının ise Xbox konsolları için verildiği belirtiliyor. Yayıncı Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two resmi ön sipariş verilerini paylaşmasa da geçtiğimiz haftaki finansal raporunda siparişlerin ilk beklentilerinin çok üzerinde seyrettiğini açıkladı.

Oyunun inceleme ambargosunun kalkmasıyla birlikte eleştirmenlerden gelen yorumlar da tarihi bir başarıya işaret ediyor. Yapım, inceleme derleme sitesi Metacritic'te 147 eleştirmen puanı üzerinden 99 gibi mükemmele yakın bir ortalama yakalayarak platformun tüm zamanlardaki en yüksek puanlı oyunu konumuna yerleşti. IGN oyunu "şimdiye kadar oynadığım en etkileyici video oyunu" olarak tanımlarken, GameSpot ise geliştiricinin açık dünya türündeki tüm birikiminin zirvesi olduğunu ve başka hiçbir stüdyonun bu seviyeye ulaşamayacağını vurguladı.

Oyunun geliştirme maliyeti resmî olarak açıklanmasa da söylentiler 1,5 milyar seviyesindeydi. Bu da GTA 6'nın çıkış gününde maliyetini çoktan karşıladığını gösteriyor.