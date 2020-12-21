Windows 10'daki '0xc004f074' Hatası Nasıl Çözülür?

Bilgisayarınıza Windows 10 işletim sistemini yüklediğiniz zaman ya da bu sisteme bir güncelleme aldıktan sonra karşınıza '0xc004f074' kodlu bir uyarı çıkabilir. Windows etkinleştirme sorunu hakkında olan '0xc004f074 hatasının' çözümü için uygulayabileceğiniz bazı kolay yöntemler var.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda yaşanan sorunlar belirli bir kod numarası ile uyarı verirler. 0xc004f074 hatası da bunlardan bir tanesi. Genel olarak Windows 10 işletim sistemini ilk kez yükledikten sonra ya da Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarınıza güncelleme yaptıktan sonra 0xc004f074 hatası karşınıza çıkabilir. Bu, Window 10 etkinleştirme hata kodudur.

0xc004f074 kodu ile birlikte “Yazılım lisans hizmeti bilgisayarın etkinleştirilemediğini raporladı” uyarısını da görmeniz mümkün. Windows etkinleştirme hataları karşınıza çıktığı zaman bilgisayarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sorunun çözülmediği durumlarda daha sonra farklı sorunlar ortaya çıkabilir. 0xc004f074 hatası çözümü için kolayca uygulayabileceğiniz birkaç temel yöntem var.

0xc004f074 hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: slmgr.vbs komutu ile sorunu çözün

slmgr.vbs komutu ile sorunu çözün Yöntem #2: Slui 3 komutu ile sorunu çözün

Slui 3 komutu ile sorunu çözün Yöntem #3: SFC taramasını çalıştırarak sorunu çözün

SFC taramasını çalıştırarak sorunu çözün Yöntem #4: Güncelleme ve Etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın

Güncelleme ve Etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın Yöntem #5: Restoro PC Repair Tool programı ile sorunu çözün

Restoro PC Repair Tool programı ile sorunu çözün Yöntem #6: Microsoft Destek ekibi ile iletişime geçin

Yöntem #1: slmgr.vbs komutu ile sorunu çözün:

Adım #1: Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın.

Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın. Adım #2: Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın.

Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın. Adım #3: Ekrana slmgr.vbs –ipk komutunu ve Windows ürün anahtarınızı yazarak Enter’a basın. Windows ürün anahtarınızı bilmiyorsanız buradan öğrenebilirsiniz.

Ekrana slmgr.vbs –ipk komutunu ve Windows ürün anahtarınızı yazarak Enter’a basın. Adım #4: Ardından slmgr.vbs –ato komutunu yazın ve Enter’a basın.

Ardından slmgr.vbs –ato komutunu yazın ve Enter’a basın. Adım #5: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Adım #6: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #7: 0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.

0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin. Adım #8: İşlem tamam.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlardaki pek çok sorun gibi 0xc004f074 hatasını da Komut İstemi ekranı üzerinden çözebilirsiniz. Bu yöntem ile sistem ve Windows arasında yaşanan etkinleştirme sorununu ortadan kaldırarak, hatanın bir daha ortaya çıkmamasını sağlayabilirsiniz. Windows ürün anahtarınızı yazarken eksiksiz yazdığınızdan emin olmalısınız.

Yöntem #2: Slui 3 komutu ile sorunu çözün:

Adım #1: Windows tuşu + R tuş kombinasyonunu kullanarak Çalıştır ekranını açın.

Windows tuşu + R tuş kombinasyonunu kullanarak Çalıştır ekranını açın. Adım #2: Çalıştır ekranına Slui 3 yazın ve Tamam butonuna tıklayın.

Çalıştır ekranına Slui 3 yazın ve Tamam butonuna tıklayın. Adım #3: Windows Activation açılma ekranını onaylayın.

Windows Activation açılma ekranını onaylayın. Adım #4: Çıkan ekrana Windows ürün anahtarınızı yazın.

Çıkan ekrana Windows ürün anahtarınızı yazın. Adım #5: Sonraki butonuna tıklayın.

Sonraki butonuna tıklayın. Adım #6: Adımları takip edin ve Etkinleştir butonuna tıklayın.

Adımları takip edin ve Etkinleştir butonuna tıklayın. Adım #7: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Adım #8: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #9: 0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.

0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin. Adım #10: İşlem tamam.

0xc004f074 hatası, Windows etkinleştirme sorununu ifade ettiği için bu yöntemi kullanarak etkinleştirme sorununu ortadan kaldırabilirsiniz. 0xc004f074 hatasının nedeni genel olarak sistemin bir şekilde Windows ürün anahtarınızı kabul etmiyor oluşudur. Bu nedenle anlatılan yöntemler, sisteme ürün anahtarını tanıtma işlemleridir.

Yöntem #3: SFC taramasını çalıştırarak sorunu çözün:

Adım #1: Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın.

Windows arama çubuğuna cmd yazın ve aratın. Adım #2: Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın.

Komut İstemi ekranını yönetici olarak çalıştırın. Adım #3: Ekrana sfc /scannow yazın ve Enter’a basın.

Ekrana sfc /scannow yazın ve Enter’a basın. Adım #4: SFC taraması değişen bir süre sonunda tamamlanacak.

SFC taraması değişen bir süre sonunda tamamlanacak. Adım #5: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #6: 0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.

0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin. Adım #7: İşlem tamam.

Komut İstemi ekranı üzerinden çalıştırabileceğiniz SFC taraması genel olarak 0xc004f074 hatasına neden olan etkinleştirme sorunlarını ve işletim sisteminin yaşadığı ufak sorunları tarayarak çözer ya da çözüm yöntemi sunar. Bilgisayarınızın durumuna göre SFC tarama işleminin süresi de uzun ya da kısa olabilir. İşlemi durdurmadan beklemelisiniz.

Yöntem #4: Güncelleme ve Etkinleştirme sorun gidericisini çalıştırın:

Adım #1: Windows menüsünü açın.

Windows menüsünü açın. Adım #2: Ayarlar butonuna tıklayarak Ayarlar sayfanızı açın.

Ayarlar butonuna tıklayarak Ayarlar sayfanızı açın. Adım #3: Güncelleştirme ve Güvenlik sayfasını açın.

Güncelleştirme ve Güvenlik sayfasını açın. Adım #4: Sol sütunda Sorun Gider seçeneğine tıklayın.

Sol sütunda Sorun Gider seçeneğine tıklayın. Adım #5: Sorun gidericiyi çalıştırın.

Sorun gidericiyi çalıştırın. Adım #6: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

İşlemin tamamlanmasını bekleyin. Adım #7: Bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayarı yeniden başlatın. Adım #8: 0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin.

0xc004f074 hatasının devam edip etmediğini kontrol edin. Adım #9: İşlem tamam.

Windows, işletim sisteminde bulunan pek çok sorunu kendi sorun giderici aracı ile çözebiliyor. Sorun giderici ile çözülebilecek bir sorun varsa sorun giderici sayfasını açtığınız zaman aracın işleme hazır olduğunu görebilirsiniz. Sorun giderici aracı genel olarak ufak hataları düzeltecek ya da kullanıcıya öneri sunacaktır.

Yöntem #5: Restoro PC Repair Tool programı ile sorunu çözün:

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda ortaya çıkan 0xc004f074 gibi hataları elle değil de bir program yardımıyla otomatik olarak düzeltmek istiyorsanız Restoro PC Repair Tool ve benzeri bir hata ayıklama ve onarma programını kullanabilirsiniz.

Buradan Restoro PC Repair Tool programını indirin ve kurulumu tamamlayın. Kurulum sonrası tarama işlemini başlatın ve programın hataları tespit etmesini bekleyin. Tümünü Onar butonu ile 0xc004f074 ve benzeri tüm hataların çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Yöntem #6: Microsoft Destek ekibi ile iletişime geçin:

Yukarıdaki programlı ve programsız tüm yöntemleri denediyseniz ancak buna rağmen 0xc004f074 kodlu hata uyarısını almaya devam ediyorsanız Microsoft Destek ile iletişime geçmelisiniz. Buradan Microsoft Destek sayfasına ulaşabilir ve sorunlarınızla ilgili çok daha detaylı bilgiler alabilirsiniz.

Windows 10 işletim sistemini ilk yüklediğiniz zaman ya da bu işletim sistemine bir güncelleme yaptığınız zaman karşınıza çıkabilen 0xc004f074 hatası çözümü için uygulayabileceğiniz farklı yöntemleri anlattık. Bazı yöntemler karmaşık olsa da hataya neden olan genel sorunların çözümünü sağlayacaktır.