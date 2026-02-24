Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu geldi.

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi daha tanıtılmadan internete sızdı. Üstelik bu kez yalnızca teknik detaylar değil, cihazın kutu açılış videosu bile yayınlandı.

Dubai merkezli teknoloji YouTuber’ı Sahil Karoul, henüz resmî lansman yapılmadan Samsung Galaxy S26 Ultra modelini satın alarak kutu açılış videosu paylaştı. Böylece telefonun tasarımı ve teknik özellikleri netleşmiş oldu.

Galaxy S26 kutu açılış videosu

Videoya göre Galaxy S26 Ultra, daha yuvarlatılmış köşelerle geliyor. Arka tarafta artık üç ana kamerayı barındıran hap şeklinde bir kamera ünitesi bulunuyor.

S Pen tasarımında da küçük ama dikkat çekici bir değişiklik var. Kalemin alt kısmı yuvarlatılmış ve cihazın sol kenarına daha yakın konumlandırılmış.

Özellik tarafında daha önceki sızıntılardan farklı herhangi bir şey yok. Telefonun resmî lansmanı ise 25 Şubat tarihinde yapılacak.