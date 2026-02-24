Tümü Webekno
Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler! Her Bütçeye Uygun En İyi Kulak İçi Kulaklık Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın ilk kutu açılış videosu geldi.

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın İlk Kutu Açılış Videosu Geldi [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi daha tanıtılmadan internete sızdı. Üstelik bu kez yalnızca teknik detaylar değil, cihazın kutu açılış videosu bile yayınlandı.

Dubai merkezli teknoloji YouTuber’ı Sahil Karoul, henüz resmî lansman yapılmadan Samsung Galaxy S26 Ultra modelini satın alarak kutu açılış videosu paylaştı. Böylece telefonun tasarımı ve teknik özellikleri netleşmiş oldu.

Galaxy S26 kutu açılış videosu

Videoya göre Galaxy S26 Ultra, daha yuvarlatılmış köşelerle geliyor. Arka tarafta artık üç ana kamerayı barındıran hap şeklinde bir kamera ünitesi bulunuyor.

S Pen tasarımında da küçük ama dikkat çekici bir değişiklik var. Kalemin alt kısmı yuvarlatılmış ve cihazın sol kenarına daha yakın konumlandırılmış.

Özellik tarafında daha önceki sızıntılardan farklı herhangi bir şey yok. Telefonun resmî lansmanı ise 25 Şubat tarihinde yapılacak.

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey! Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Geliyor: İşte Bilmeniz Gereken Her Şey!
Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Kanlı Canlı Görüntülendi [Video] Galaxy S26 Ultra'nın Hayalet Ekran Özelliği Kanlı Canlı Görüntülendi [Video]
Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

iPhone 18 Pro'nun Ana Rengi Ortaya Çıktı (Turuncudan Çok Daha Fazla Seveceksiniz)

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

GPT-5.3-Codex, Yazdığı Hatalı Kod Yüzünden Bir Geliştiricinin Tüm Verilerini Sildi: İşte Olayın Perde Arkası...

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

BYD, Aşırı Ucuza Satacağı Yeni Elektrikli Otomobili Linghui e9'u Duyurdu!

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satacak Samsung Galaxy A57 ve A37'nin Lansman Tarihi Sızdırıldı

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

EPDK'nın Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonlarına İlişkin Yeni Düzenlemesi Açıklandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com