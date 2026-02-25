Tümü Webekno
Sakın Kaçırmayın! Xbox Oyunları %95'e Varan Oranda İndirime Girdi

Xbox'ta haftalık yeni indirim kampanyası başladı. Yüzlerce oyunda %95'e varan indirimler sunuluyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları çok yüksek seviyelere çıkmışken ülkemizdeki oyunseverler, fiyatları düşüren kampanyaların yolunu gözler oldu. Neyse ki platformlardan düzenli olarak bu tarz kampanyalar görüyoruz. Xbox da bunlardan biriydi. Şimdi ise şirket, yepyeni bir indirim başlattı.

Her salı olduğu gibi bu hafta da yüzlerce Xbox oyununda “Dijital Oyun Fırsatları” ismi altında indirime gidildi. Kampanya kapsamında farklı türden yapımlarda %95’lere varan oranda indirimler görüyoruz. Gelin fiyatı düşen oyunlara bakalım.

Xbox indiriminde fiyatı düşen oyunlar

xbıw

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Red Dead Redemption 2 2.099 TL 524,75 TL (%75)
It Takes Two 1.499,99 TL 299,99 TL (%80)
EA Sports FC 26 2.899,99 TL 1.159,99 TL (%60)
Call of Duty: Black Ops 7 3.199 TL 2.079,35 TL (%35)
Cyberpunk 2077 1.999 TL 699,65 TL (%65)
Battlefield 6 2.899,99 TL 1.884,99 TL (%35)
Ready or Not 999 TL 799,20 TL (%20)
The Witcher 3: Wild Hunt 1.599 TL 319,80 TL (%80)
Need for Speed: Heat Deluxe Edition 539 TL 26,95 TL (%95)
Hogwarts Legacy: Dijital Lüks Sürüm 2.999,00 TL 449,85 TL (%85)

Kısa süreliğine devam edecek Xbox indirimlerine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

