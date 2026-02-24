Ramazan'a Özel Sürpriz: Türk Telekom'dan 20 GB Hediye İnternet!

Türk Telekom, Ramazan ayına özel mobil müşterilerine tam 20 GB ücretsiz internet hediye ediyor.

Türk Telekom, Ramazan ayına özel başlattığı kampanya ile mobil müşterilerine tam 20 GB ücretsiz internet hediye ediyor.

19 Şubat – 19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, hediye edilen 20 GB internet, her gün 00.00 ile 06.00 saatleri arasında kullanılabilecek. Böylece kullanıcılar sahur vaktinde ya da gece geç saatlerde sevdikleriyle daha fazla içerik paylaşabilecek, video izleyebilecek ve sosyal medyada özgürce vakit geçirebilecek.

20 GB ücretsiz internetten kimler yararlanabiliyor?

Bireysel ve kurumsal, faturalı ve faturasız, mevcut tüm mobil Türk Telekom müşterileri bu kampanyadan yararlanabiliyor.

Hediye internetten faydalanmak isteyen kullanıcıların, Türk Telekom mobil uygulaması üzerinden ya da SMS aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor.