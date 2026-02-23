Anthropic Mühendisinden Korkutan Açıklama: "Yapay Zekâ, Bilgisayarla Çalışılan Tüm İşleri Acı Verici Şekilde Etkileyecek"

Anthropic mühendislerinden Boris Cherny, yapay zekânın günümüzde geldiği noktayı vurgulayarak gelecekte bilgisayarla yapılan işlerin köklü bir değişime uğrayacağını söyledi.

En popüler yapay zekâ şirketlerinden Anthropic’in önde gelen mühendislerinden Boris Cherny, bilgisayar başında yapılan neredeyse tüm işlerin köklü bir dönüşümün eşiğinde olduğunu söyledi. Üstelik bu değişim sandığımızdan çok daha yakın.

Şirketin Claude yapay zekâsıyla tanınan ürün ailesinin arkasındaki isimlerden olan Cherny, özellikle “yapay zekâ ajanı” olarak adlandırılan yeni nesil sistemlerin iş dünyasını temelden sarsacağını vurguladı.

"Artık sadece yazı yazmıyor, bilgisayarı kullanıyor"

Anthropic’in geliştirdiği Claude Code, klasik bir sohbet botundan farklı çalışıyor. Sadece metin üretmekle kalmıyor; komut çalıştırabiliyor, belgeleri analiz edebiliyor, uygulamalar arasında görev tamamlayabiliyor, mesaj gönderebiliyor ve hatta web sitesi bile oluşturabiliyor.

Kısacası, bir insan gibi bilgisayar kullanmaya giderek daha fazla yaklaşıyor. Şirketin Şubat ayında duyurduğu en güncel sürüm olan Opus 4.6 ile birlikte sistemin yetenekleri daha da genişledi. Cherny’ye göre bu tür araçlar yazılım mühendislerinden ürün yöneticilerine, tasarımcılardan diğer bilgi çalışanlarına kadar geniş bir kesimin iş tanımını değiştirecek.

“Bilgisayarda yapabildiğiniz hemen her işe yayılacak. Bu süreç oldukça yıkıcı olacak. Hatta birçok insan için acı verici olacak.”

“Yazılım mühendisi” rolü tarihe karışabilir mi?

Cherny daha önce yaptığı bir açıklamada, 2026 itibarıyla “yazılım mühendisi” rolünün bile ortadan kalkmaya başlayabileceğini iddia etmişti. Ona göre yazılım geliştirmek sıradanlaşacak ve herkesin erişebildiği bir yetenek hâline gelecek.

Kendi ekibinde üretkenliğin Claude Code’un devreye girmesiyle belirgin şekilde arttığını belirten Cherny, yapay zekâ destekli çalışmanın hız kazandırdığını savunuyor ancak dönüşümün toplumsal etkileri henüz net değil. Cherny bu noktada uyarıyor:

“Toplum olarak bunu birlikte konuşup çözmemiz gerekiyor çünkü artık herkes her an yazılım geliştirebilir.”

Önümüzdeki yıllarda bilgisayar başında yapılan işler daha az insan gücü, daha çok yapay zekâ desteğiyle yürütülecek ancak bu dönüşümün kazananları, değişime en hızlı uyum sağlayanlar olacak gibi görünüyor.