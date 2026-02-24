Tümü Webekno
iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni iOS sürümü iOS 26.4'ün Beta 2 güncellemesini yayınladı.

iOS 26.4 Beta 2 Yayınlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

iOS 26.4 güncellemesinin beta sürümleri gelmeye devam ediyor ve Apple bugün ikinci beta sürümünü yayınladı.

iOS 26.4 Beta 2'deki en önemli yenilik, RCS şifreleme testlerinin genişletilmesi yönünde ancak birkaç küçük değişiklik daha var.

Uçtan uça şifrelenmiş RCS testi

2

iOS 26.4'ün ikinci beta sürümüyle Apple, iPhone ve Android cihazlar arasında gönderilen metin mesajları için uçtan uca şifrelemeyi test ediyor.

Uçtan uca şifrelenmiş mesajlar artık Android kullanıcılarına gönderilebilir ve şifreleme etkinleştirilirse mesajın üzerinde bir kilit simgesi görünür. Şifrelenmiş konuşmalar, mesajlaşma süresi boyunca tüm cihazlarda veya operatörlerde kullanılamaz. iOS kullanıcılarının iOS 26.4 sürümüne, Android kullanıcılarının ise Google Mesajlar'ın en son sürümüne sahip olması gerekir.

Ana ekran

2

Ana Ekran üzerindeki "Düzenle" menüsü artık daha şeffaf Liquid Glass kullanır.

Oyunlar

2

Oyunlar uygulamasında arama çubuğu ekranın altından ekranın üstüne taşınmıştır.

App Store ve Apple Müzik

2

App Store ve Apple Müzik hesap merkezi seçeneklerinde, "Apple Hesabı" ifadesi artık sola hizalanmış ve Ayarlar uygulamasındaki Apple Hesabı ile aynı logoya sahiptir.

Erişilebilirlik

2

Erişilebilirlik bölümünün Ekran ve Metin boyutu altında yeni bir "Vurgulama Efektlerini Azalt" seçeneği bulunmaktadır.

Beta güncellemeleri

2

Apple, iOS 26.4'te beta sürümlerinin çalışma şeklini değiştirdi. Beta sürümleri etkinleştirilmiş ancak dört ay boyunca herhangi bir beta sürümü yüklemediyseniz, Apple sizi otomatik olarak genel sürüm kullanıcılarına geçirecektir.

Peki siz iOS 26.4 Beta 2 ile gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

