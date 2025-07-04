Çinli bir şirket, 1.600 kW güç sunabilen elektrikli otomobil şarj istasyonu geliştirdi. Bu istasyondaki 60 saniyelik şarj, 100 kilometrelik menzil sunacak. İşte geliştirilen teknolojinin detayları...

Her geçen gün biraz daha yaygınlaşan elektrikli otomobillerin en büyük sorunu olan şarj süresini büyük oranda ortadan kaldıracak bir gelişme yaşandı. Çin merkezli Orange Charging isimli bir firma, tam 1.600 kW gücünde süper şarj hızı sunabilen bir istasyon geliştirmeyi başardı. 1.600 kW dediğimiz kapasiteyi küçük bir mahallenin enerji tüketimi gibi düşünebilirsiniz.

Orange Charging tarafından geliştirilen yeni istasyon, "Orange Charging Unicorn OS" isimli bir işletim sistemiyle çalışıyor. Şirketin açıklamasına göre bu işletim sistemi, akıllı bir yapıya sahip. Bu bağlamda; oluşturulan algoritma ile bir otomobilin çekebileceği maksimum güçten fazla elektrik verilmeyecek. Ayrıca akıllı yapısı ile işletim sistemi, istasyon yönetimini çok daha kolay bir hâle getirecek.

60 saniyede 100 kilometrelik menzil!

Yapılan resmî açıklamaya göre 1.600 kW kapasiteli şarj, elektrikli otomobillerdeki bekleme süresini ciddi anlamda düşürecek. Çünkü bu istasyonlarda yapılacak sadece 60 saniyelik şarj, 100 kilometrelik menzil sağlayacak. Kendi içinde sıvı soğutma teknolojisi ile desteklenecek istasyon, bu özelliği sayesinde yüksek elektrik gücü nedeniyle oluşacak yüksek ısıyı bir sorun olmaktan çıkaracak.

Tabii bir elektrikli otomobili kabaca benzinli bir araba kadar hızlı şarj edecek teknoloji, o kadar da kolay ulaşılabilir olmayacak. Diğer her şeyden önce Orange Charging'in 1.600 kW kapasiteli istasyonu, 9.600 euro ila 14.300 euro karşılığında satın alınabilecek. Öte yandan; böyle bir teknolojinin yaygınlaşması için elektrik altyapısının iyileştirilmesi gerekir. Neticede bu istasyonlardan bir tanesi, az önce de bahsettiğimiz gibi küçük bir mahalle kadar enerji tüketecek.