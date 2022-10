Meta, Temmuz 2022'de tespit edilen ve en az 1 milyon WhatsApp hesabının çalınmasına neden olan kötü amaçlı yazılımların ardındaki şirketlere dava açtı. İşte dava dilekçesinde yer alan detaylar...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, dikkat çeken bir davanın birinci tarafı oldu. Şirket, "HeyMods", "Highlight Mobi" ve "HeyWatsApp" isimli şirketlere dava açtığını duyurdu. Meta, hazırladığı şikayet dilekçesinde bu şirketlerin, en az 1 milyon WhatsApp hesabını ele geçirdiklerini ve kendi amaçları uğruna kullandıklarını söylüyor.

Meta'nın iddiasına göre bu şirketler, kötü amaçlı yazılımlar geliştirdiler ve bu yazılımları Google Play Store'da bile yayınladılar. APK sitelerinde de kendilerine yer bulan uygulamalar, kullanıcıların WhatsApp bilgilerine erişmek ve spam mesajlar göndermek için kullanılıyordu. Hatta HeyMods tarafından Google Play Store'a eklenen AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods, 1 milyon kullanıcı tarafından indirilmişti...

Çalınan hesaplar aracılığıyla kumar sitesi gibi mecraların reklamı yapıldı!

Meta'nın suçladığı geliştirici şirketler, farklı farklı yöntemler kullanarak kullanıcıların karşısına çıkıyorlardı. Örneğin "Theme Store for Zap" isimli uygulama ile Android telefonlara yepyeni temalar sunulmak isteniyor gibi görünebiliyor veya "AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods" isimli uygulama ile WhatsApp'tan daha fazla özellik sunan "çakma" uygulama WhatsApp Plus için güncelleme desteği sunuluyordu.

Elbette bunların WhatsApp veya Meta ile ilgisi yoktu ve kullanıcılar, bunun bilincinde değildi. Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu uygulamaların yüklendiği telefonlardaki hesapları çalan geliştiriciler, sonra bu numaralar üzerinden kumar sitesi gibi yasa dışı reklam içerikli mesajlar gönderdiler. Bu mesajların kaç kişiye ulaştığı, onların bu durumdan nasıl etkilendikleri bilinmiyor.

Meta, kötü amaçlı yazılımları aylar önce tespit etmiş ve uyarı yapmıştı

Aslına bakacak olursak bu dava pek de şaşırtıcı değil. Zira WhatsApp patronu Will Cathcart, temmuz ayında konuyla ilgili açıklama yapmış ve bu şirketlerle ilgili yasal süreç de olmak üzere tüm olasılıkları değerlendirdiklerini söylemişlerdi. Kullanıcıları da uyaran Cathcart, resmi olmayan WhatsApp dışındaki hiçbir WhatsApp uygulamasının yüklenmemesi gerektiğini vurgulamıştı.