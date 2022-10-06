Popüler mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucularından Pavel Durov, WhatsApp ile ilgili tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu. Ünlü girişimci, insanların bilgilerinin ele geçirilmesini istemiyorlarsa WhatsApp'tan uzak durmaları gerektiğini söyledi. Peki WhatsApp, gerçekten de güvenli değil mi? Gelin bakalım.

İnternet kullanımının tavan yapmasıyla birlikte artık dünya üzerindeki her insan, birbirleriyle iletişime geçmek için mesajlaşma yöntemlerini kullanıyor. WhatsApp ve Telegram da bu konuda en öne çıkan platformlar arasında. Tabii ki bu kadar fazla insanın kullandığı bu tarz uygulamaların ne kadar güvenilir olduğu da zaman zaman gündeme geliyor.

Şimdi de Telegram’ın kurucu ortağından bu konu hakkında bir açıklama geldi. 37 yaşındaki milyarder girişimci Pavel Durov, WhatsApp hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu ve en büyük rakiplerinin güvenli olmadığını söyledi.

“Eğer cihazınızın ele geçirilmesini istemiyorsanız WhatsApp’tan uzak durun”

700 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan Telegram’ın kurucularından olan Durov, insanların eğer cihazlarının saldırganlar tarafından ele geçirilmesini istemiyorlarsa WhatsApp’tan uzak durması gerektiğini ifade ederek tartışmalı açıklamalarda bulundu. Independent’ın haberine göre girişimci, bu açıklamalarını geçen hafta WhatsApp’ın paylaştığı, bir hackerın bir kullanıcıya kötü amaçlı bir video göndererek bu kişinin telefonunu ele geçirmesini sağlayan bir güvenlik açığına atıfta bulundu.

Telegram’dan açıklama yapan Durov, “Hackerlar, WhatsApp kullanıcılarının telefonlarındaki her şeye (!) erişebilir. Her yıl WhatsApp’taki kullanıcıların cihazlarını riske atan sorunlar hakkında bilgi alıyoruz. Dünyanın en zengin insanı olmanıza gerek yok. Telefonunuzda WhatsApp yüklüyse, telefonunuzdaki tüm uygulamalardaki tüm verilere erişilebilir” ifadelerini kullandı.

WhatsApp, geçtiğimiz günlerde iki kritik güvenlik açığı keşfettiğini paylaştı. Güvenlik Tavsiyeleri sayfasını güncelleyen platform, ilk açığın üçüncü tarafların sizin adınıza video görüşmeler yapmasını sağladığını, ikincide ise gönderilen videolara kötü amaçlı kod entegre edilmesine ve bu kodların çalışmasıne yol açtığını belirtti. Açıkların giderildiği ve kullanıcıların güncelleme yapması gerektiği de açıklamalar arasında yer aldı.

Durov’un platform hakkındaki sert açıklamaları da bunların ardından geldi. Girişimci, ayrıca insanları Telegram’a geçirmeye zorlamadığını, platformun buna ihtiyacı olmadığını da belirtti. Pavlov son olarak “İstediğiniz herhangi bir mesajlaşma uygulamasını kullanabilirsiniz, ancak WhatsApp’tan uzak durun” ifadelerini açıklamalarına ekledi.

Peki WhatsApp gerçekten de güvenli değil mi?

Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp, tıpkı Telegram’ın gizli sohbetlerde gibi uçtan uca şifreleme kullanıyor ve bu sebepten dolayı oldukça güvenli olarak nitelendiriyor. Platform, kendi sitesinde de bu özellikle kullanıcıların mesajlarının ve aramalarının güvende olduğunu araya hiç kimsenin giremeyeceğini söylüyor. Hatta WhatsApp’ın kendisinin bile kritik bilgilere erişiminin olmadığı belirtiliyor.

Business Insider’a göre WhatsApp, her sohbette her zaman şifrelemeye sahip. Bu, platformun Instagram, Snapchat ve Twitter gibi diğer mecralardan çok daha gelişmiş bir güvenliğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. Dev mesajlaşma uygulaması, yaşanan güvenlik sorunlarıyla ilgili daha önce de açık sözlü olmuştu.

Özetleyecek olursak hiçbir mesajlaşma uygulamasının tamamen güvenli olduğunu söyleyemeyiz. Ancak 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp, kullandığı gelişmiş güvenlik yöntemleri nedeniyle diğerlerine nazaran daha güvenli olarak nitelendiriliyor.