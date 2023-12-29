TCMB'den bankalara gönderilen yazıya göre 1 Ocak 2024 itibarıyla TL dönüşümlü yeni KKM hesabı açılamayacak. Ayrıca açık olan hesaplar da vade sonunda yenileme yapamayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüm bankalara yazı gönderdi. Aktarılan bilgilere göre 1 Ocak 2024 Pazartesi gününden itibaren TL dönüşümlü KKM'de yeni hesap açılamayacak. Hâlihazırda açık olan TL dönüşümlü KKM hesaplarının ise yenileme işlemi gerçekleştirilemeyecek. Döviz dönüşümlü KKM uygulamasında ise yeni hesap açılışları ve yenileme işlemleri devam edecek.

Peki vadesi sona eren hesaplara ne olacak? Yine aynı yazıya göre TL dönüşümlü kur korumalı hesapların vade sonu ve diğer işlemleri "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından Desteklenmesine İlişkin Uygulama Talimatı" kapsamında değerlendirilecek ve işlemler gerçekleştirilecek.

KKM'deki para 3,4 trilyon TL'den 2,65 trilyon TL'ye düştü

Aslına bakacak olursanız söz konusu yazı ile uygulamaya konacak karar, çok da sürpriz değil. Zira "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar" ile TL dönüşümlü KKM hesaplarının son açılış süresi zaten 31 Aralık 2023'e kadar uzatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in KKM'ye karşı olduğunu da düşünürsek sürenin bir kez daha uzatılmaması beklenen bir durum.

Mehmet Şimşek'in KKM karşıtı politikasının sonuç vermeye başladığı da söylenebilir. En güncel verilere göre KKM hesaplarındaki mevduat miktarı, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 3,4 trilyon TL'den 2,65 trilyon TL'ye gerilemiş durumda. TCMB'nin KKM'ye yönelik çıkardığı zorunlu karşılık ve diğer düzenlemelere ek olarak diğer yatırımları cazip kılacak hamleler gerçekleştirilmesi. İnsanların mevduatlarını KKM'den çıkarmasına yol açtı.