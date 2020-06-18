Hackerlar, Klasik Şifreleri 1 Saniyeden Kısa Sürede Kırıyor

Siber saldırganlar, kişisel verilerimize erişmek için her geçen gün yeni yöntemler bulmaya devam ederken, hem sosyal medya hem de internet bankacılığında tercih ettiğimiz şifrelerin güvenliği her zamankinden daha önemli bir hale geliyor. Yeni bir araştırma, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'inin bir saniyeden daha kısa sürede kırılabileceğini gösteriyor.

Bireysel kullanıcılar, özel şirketler ve devlet kurumları, her yıl giderek artan sayıda sızıntılar, veri istismarları ve güvenlik ihlalleri ile karşı karşıya kalıyor. Çevrimiçi gizlilik, içinde bulunduğumuz dijital çağın olmazsa olmazlarından biri haline gelmesine rağmen, yapılan araştırmalar bu konuya yeteri kadar önem vermediğimize işaret ediyor.

Dünyanın en popüler şifre yöneticisi hizmetlerinden biri olan Nordpass’in yeni araştırması, bilgisayar korsanlarının milyonlarca internet kullanıcısı tarafından kullanılan şifreleri ne kadar çabuk kırdığını gözler önüne seriyor. Firmaya göre, dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor.

Dünyanın en popüler şifrelerinin yaklaşık yüzde 70'i bir saniyeden daha kısa sürede kırılabiliyor

12345, 123456, 123456789, password, qwerty dahil 2019 yılında tercih edilen en popüler şifrelerin pek çoğu, bir saniyeden daha az bir sürede kırılabiliyor. Tahmin edebileceğiniz üzere siber suçlular, çevrimiçi hesaplar için kullanılan şifreleri ele geçirmek için bir dizi yöntem kullanıyor ancak en yaygın olanı, sonunda doğru tahmin etme umuduyla birçok şifre veya parolanın uygulandığı Kaba Kuvvet Saldırısı (Brute-force attack) yöntemidir.

Bu yöntemde saldırgan, doğru şifreyi bulana kadar olası tüm şifreleri ve parolaları sistematik olarak kontrol ediyor. Elbette bunu yaparken, her yılın sonunda güncellenen ‘Dünyanın En Kötü Şifreleri’ listesine de bir göz atmayı ihmal etmiyor. NordPass güvenlik uzmanı Chad Hammond, milyonlarca insanın hala yaygın olarak kullanılan bu şifreleri tercih ettiğini söylüyor.

Herkes tarafından kullanılan popüler şifrelerin daha kolay hatırlanmasına rağmen, insanların bu parolaları tercih ederek hackerlara büyük bir iyilik yaptıklarını belirten Hammond, bu tarz şifrelerin sadece bir saniyede kırılabileceğini ve kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçebileceğini vurguluyor. 2019 yılının en kötü 10 şifresine aşağıdan göz atabilirsiniz.

2019 yılının en kötü 10 şifresi