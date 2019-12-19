2019 Yılının En Kötü 30 Şifresi Belli Oldu

Yavaş yavaş vedalaştığımız 2019 yılında yaşanan sızıntılar, veri istismarları ve güvenlik ihlalleri, kullanıcıların ve şirketlerin yine başını ağrıttı. Fakat tüm bunlara rağmen gerçekten çevrimiçi gizliliğimize ne kadar önem veriyoruz? İşte karşınızda 2019’un en kötü şifreleri.

İçinde bulunduğumuz dijital çağın olmazsa olmazlarından biri de, çevrimiçi gizlilik olsa gerek. Girdiğimiz her internet sitesinde veya sosyal medya platformunda dijital ayak izimizi bırakıyoruz. Bütünüyle bir gizlilik, ne yazık ki pek mümkün görünmüyor; ancak asgari düzeyde kendimizi korumak için belli adımlar atabiliriz.

Örneğin; güçlü bir şifre, bizleri basit düzeydeki hack girişimlerinden koruyacaktır. Fakat raporlar, onca veri ihlali ve güvenlik riskine rağmen insanların hala parola olarak “qwerty” ve “123456” gibi komik şifreler kullandığını gösteriyor.

Siber güvenlik şirketi SplashData, 2019’un en kötü şifrelerini belirlemek için, bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan 5 milyondan fazla şifreyi mercek altına aldı. Bu yıl dokuzuncusu hazırlanan liste, geçmiş yıllarda olduğu gibi pek çok kullanıcının hala kolayca tahmin edilebilir şifreler tercih ettiğini ortaya koydu.

Listenin ilk sırasında 2018’de olduğu gibi “123456”yı görüyoruz. Onun hemen arkasından sırasıyla “123456789” ve “qwerty” geliyor. Listede ayrıca qwertyuiop ve 7777777 gibi bazı yeni şifreler de bulunuyor. SplashData, karmaşık görünen parolaların bile klavyede yan yana olan tuşlardan oluşturulduğunu ve bu parolaların kullanılmasının bilgisayar korsanlarını kandıramayacağını söylüyor. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmadan 2019’un en kötü şifreleri nelermiş, hep birlikte bakalım.

2019 yılının en kötü 30 şifresi: