General Mobile’ın bundan 1 sene önce tanıttığı GM 9 Plus, çok uzun bir gecikmenin ardından satışa sunuldu. Telefonda MediaTek Helio P60 yonga seti bulunuyor. Ayrıca bu yongaya 3 GB RAM eşlik ediyor. Telefonun dikkat çeken yanı ise fiyatı.

Geçtiğimiz sene düzenlenen MWC 2019’da tanıtılan ve neredeyse bir yıldır çıkması beklenen General Mobile 9 Plus, sonunda satışa sunuldu. 6.23 inçlik ekrana sahip cihaz, gücünü MediaTek Helio P60 yonga setinden alıyor. Geçen sene duyurulan cihazda 3 GB da RAM bulunuyor.

Telefonun tanıtılmasının ardından çok uzun zaman geçtiği için iyiden iyiye unutulma noktasına gelen GM 9 Plus, donanım olarak pek büyük şeyler vaad etmese de fiyatıyla ilgileri üzerine çekmek istiyor.

6.23 inç boyutunda Full HD+ IPS bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip. Arka tarafında 12 MP çözünürlüğe sahip f/1,7 diyafram aralığında ana kamera ile derinlik algılama için 5 MP’lik ikincil bir kamera bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Cihazın belki de en çok tartışılan özelliği yongası. Telefonda MediaTek’in Helio P60 yonga seti bulunuyor. Bu yonga, Qualcomm’un Snapdragon 660 yonga setine rakip olması için üretildi. Yine de MediaTek yongaların pek de başarılı olmadığını önceki dönemde görmüştük.

İşletim sistemi olarak Android 9.0 ile gelen GM 9 Plus, 3450 mAh’lik batarya kapasitesine sahip. Telefonun dikkat çeken yönü ise fiyatı. 1499 TL’den satışa sunulan telefon, Android One kapsamında 2 yıl güncelleme desteği alacak. Yine de GM’in bu konuda daha önce de verdiği sözleri tutmadığını hatırlatmakta fayda var.

General Mobile GM 9 Plus Özellikleri