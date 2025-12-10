[10-15 Aralık] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.15$ (-%89) Buckshot Roulette 1.49$ 0.89$ (-%40) Inscryption 10.49$ 3.14$ (-%70) Way of the Hunter 14.99$ 5.99$ (-%60) Undisputed 37.49$ 18.74$ (-%50) The Headliners 4.49$ 2.91$ (-%35) F1 Manager 2024 17.99$ 4.49$ (-%75) Pacify 2.99$ 1.49$ (-%50) The Stanley Parable: Ultra Deluxe 24.99$ 9.99$ (-%60) Pro Soccer Online 2.99$ 1.49$ (-%50) Captain Tsubasa: Rise of New Champions 24.99$ 2.99$ (-%88) Ultimate Chicken Horse 6.99$ 2.44$ (-%65) Ravenswatch 14.99$ 8.99$ (-%40) Age of History II 3.49$ 2.33$ (-%33) Look Outside 5.99$ 4.19$ (-%30) Hellish Quart 9.99$ 4.99$ (-%50) Control Ultimate Edition 10.99$ 2.84$ (-%85) The Forever Winter 14.99$ 7.49$ (-%50) Until Then 10.49$ 5.24$ (-%50) Nuclear Nightmare 3.99$ 0.79$ (-%80)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.