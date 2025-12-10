Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[10-15 Aralık] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[10-15 Aralık] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.15$ (-%89)
Buckshot Roulette 1.49$ 0.89$ (-%40)
Inscryption 10.49$ 3.14$ (-%70)
Way of the Hunter 14.99$ 5.99$ (-%60)
Undisputed 37.49$ 18.74$ (-%50)
The Headliners 4.49$ 2.91$ (-%35)
F1 Manager 2024 17.99$ 4.49$ (-%75)
Pacify 2.99$ 1.49$ (-%50)
The Stanley Parable: Ultra Deluxe 24.99$ 9.99$ (-%60)
Pro Soccer Online 2.99$ 1.49$ (-%50)
Captain Tsubasa: Rise of New Champions 24.99$ 2.99$ (-%88)
Ultimate Chicken Horse 6.99$ 2.44$ (-%65)
Ravenswatch 14.99$ 8.99$ (-%40)
Age of History II 3.49$ 2.33$ (-%33)
Look Outside 5.99$ 4.19$ (-%30)
Hellish Quart 9.99$ 4.99$ (-%50)
Control Ultimate Edition 10.99$ 2.84$ (-%85)
The Forever Winter 14.99$ 7.49$ (-%50)
Until Then 10.49$ 5.24$ (-%50)
Nuclear Nightmare 3.99$ 0.79$ (-%80)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın! Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!
GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim