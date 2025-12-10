[10-15 Aralık] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Yüzlerce Oyunda %90 Varan İndirimler Var)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|theHunter: Call of the Wild
|10.49$
|1.15$ (-%89)
|Buckshot Roulette
|1.49$
|0.89$ (-%40)
|Inscryption
|10.49$
|3.14$ (-%70)
|Way of the Hunter
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Undisputed
|37.49$
|18.74$ (-%50)
|The Headliners
|4.49$
|2.91$ (-%35)
|F1 Manager 2024
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Pacify
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|The Stanley Parable: Ultra Deluxe
|24.99$
|9.99$ (-%60)
|Pro Soccer Online
|2.99$
|1.49$ (-%50)
|Captain Tsubasa: Rise of New Champions
|24.99$
|2.99$ (-%88)
|Ultimate Chicken Horse
|6.99$
|2.44$ (-%65)
|Ravenswatch
|14.99$
|8.99$ (-%40)
|Age of History II
|3.49$
|2.33$ (-%33)
|Look Outside
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|Hellish Quart
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|Control Ultimate Edition
|10.99$
|2.84$ (-%85)
|The Forever Winter
|14.99$
|7.49$ (-%50)
|Until Then
|10.49$
|5.24$ (-%50)
|Nuclear Nightmare
|3.99$
|0.79$ (-%80)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.