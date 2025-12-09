Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Lego indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Spor Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 9-15 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Spor Festivali indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Motorsport Manager 10.49$ 2.09$ (-%80)
theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.15$ (-%89)
NBA 2K26 SLAM Edition 79.99$ 35.99$ (-%55)
WWE 2K25 59.99$ 19.79$ (-%67)
Way of the Hunter 14.99$ 5.99$ (-%60)
PGA Tour 2K25 69.99$ 28.00$ (-%60)
Hellish Quart 9.99$ 4.99$ (-%50)
F1 Manager 24 17.99$ 4.49$ (-%75)
Undisputed 37.49$ 18.74$ (-%50)
Super Mega Baseball 4 49.99$ 4.99$ (-%90)
Shredders 14.99$ 9.89$ (-%34)
Captain Tsubasa: Rise of New Champions 24.99$ 2.99$ (-%88)
Hoop Land 7.99$ 7.19$ (-%10)
REMATCH 14.99$ 11.24$ (-%25)
Nine-Ball Roulette 2.49$ 1.99$ (-%20)

Steam Spor Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

[25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
[Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor [Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor
Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim