Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Steam Lego indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Spor Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 9-15 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Steam Spor Festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Motorsport Manager 10.49$ 2.09$ (-%80) theHunter: Call of the Wild 10.49$ 1.15$ (-%89) NBA 2K26 SLAM Edition 79.99$ 35.99$ (-%55) WWE 2K25 59.99$ 19.79$ (-%67) Way of the Hunter 14.99$ 5.99$ (-%60) PGA Tour 2K25 69.99$ 28.00$ (-%60) Hellish Quart 9.99$ 4.99$ (-%50) F1 Manager 24 17.99$ 4.49$ (-%75) Undisputed 37.49$ 18.74$ (-%50) Super Mega Baseball 4 49.99$ 4.99$ (-%90) Shredders 14.99$ 9.89$ (-%34) Captain Tsubasa: Rise of New Champions 24.99$ 2.99$ (-%88) Hoop Land 7.99$ 7.19$ (-%10) REMATCH 14.99$ 11.24$ (-%25) Nine-Ball Roulette 2.49$ 1.99$ (-%20)

Steam Spor Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.