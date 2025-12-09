Steam Spor Festivali İndirimleri Başladı: Yüzlerce Oyunda %90'a Varan İndirimleri Kaçırmayın!

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Spor Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz haftalarda başlayan Black Friday indirimlerinin sona ermesinin ardından bugün de Steam, 9-15 Aralık tarihleri arasında sürecek yeni indirim dönemini başlattı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Spor Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Motorsport Manager
|10.49$
|2.09$ (-%80)
|theHunter: Call of the Wild
|10.49$
|1.15$ (-%89)
|NBA 2K26 SLAM Edition
|79.99$
|35.99$ (-%55)
|WWE 2K25
|59.99$
|19.79$ (-%67)
|Way of the Hunter
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|PGA Tour 2K25
|69.99$
|28.00$ (-%60)
|Hellish Quart
|9.99$
|4.99$ (-%50)
|F1 Manager 24
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Undisputed
|37.49$
|18.74$ (-%50)
|Super Mega Baseball 4
|49.99$
|4.99$ (-%90)
|Shredders
|14.99$
|9.89$ (-%34)
|Captain Tsubasa: Rise of New Champions
|24.99$
|2.99$ (-%88)
|Hoop Land
|7.99$
|7.19$ (-%10)
|REMATCH
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Nine-Ball Roulette
|2.49$
|1.99$ (-%20)
Steam Spor Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.