[10-17 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 10-17 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi Black Desert ele geçirmiş durumda.
Türkiye'de en çok satılan oyunlar (10-17 Şubat)
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|Black Desert
|4.99$
|-
|ARC Raiders
|39.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|-
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|EA SPORTS FC 26
|69.99$
|-
|Mewgenics
|14.99$
|13.49$ (-%10)
|HELLDIVERS 2
|39.99$
|-
|Football Manager 26
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|Resident Evil 4
|29.99$
|11.99$ (-%60)
|Battlefield 6
|69.99$
|45.49$ (-%35)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|-
|Squad
|24.99$
|-
|DARK SOULS III
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Dead by Daylight
|14.99$
|-
|REANIMAL
|18.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.