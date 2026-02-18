Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Stickerlarda indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[10-17 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[10-17 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 10-17 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi Black Desert ele geçirmiş durumda.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (10-17 Şubat)

2

Oyun Fiyat Mevcut İndirim
Black Desert 4.99$ -
ARC Raiders 39.99$ -
Resident Evil Requiem 52.49$ -
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
EA SPORTS FC 26 69.99$ -
Mewgenics 14.99$ 13.49$ (-%10)
HELLDIVERS 2 39.99$ -
Football Manager 26 49.99$ 33.49$ (-%33)
Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60)
Battlefield 6 69.99$ 45.49$ (-%35)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ -
Squad 24.99$ -
DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50)
Dead by Daylight 14.99$ -
REANIMAL 18.99$ -
Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz Steam’de Bugüne Kadar Kaç Para Harcadığınızı Biliyor musunuz? Birkaç Saniyede Öğrenebilirsiniz

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Oyunlar Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Bedeli Çok Ağır Olmuş: 119 GB'lık GTA 5'in Boyutu 2.5 GB'a Düşürüldü

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

Bunları Bilmek Lazım: Elektrikli Araçlarda Arıza Yapma Olasılığı En Yüksek Parçalar

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Yeni iPhone Almak İçin Bu Seneyi Beklediyseniz Üzüleceksiniz: iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro ile Neredeyse Aynı Olacak...

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Arabalardaki Start-Stop Teknolojisi Tarih Oluyor: İşte Alınan Karar!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com