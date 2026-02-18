[10-17 Şubat] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 10-17 Şubat tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirveyi Black Desert ele geçirmiş durumda.

Türkiye'de en çok satılan oyunlar (10-17 Şubat)

Oyun Fiyat Mevcut İndirim Black Desert 4.99$ - ARC Raiders 39.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ - Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) EA SPORTS FC 26 69.99$ - Mewgenics 14.99$ 13.49$ (-%10) HELLDIVERS 2 39.99$ - Football Manager 26 49.99$ 33.49$ (-%33) Resident Evil 4 29.99$ 11.99$ (-%60) Battlefield 6 69.99$ 45.49$ (-%35) Euro Truck Simulator 2 10.09$ - Squad 24.99$ - DARK SOULS III 39.99$ 19.99$ (-%50) Dead by Daylight 14.99$ - REANIMAL 18.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.