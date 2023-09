ABD Merkez Bankasının 1934 yılında bastığı 10 bin dolarlık banknot, çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satıldı. Bu banknotlardan sadece birkaç yüz adet olduğu biliniyor.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Steve Jobs gibi dünyaca ünlü isimlere ait eşyaların açık artırmaya çıkarılmalarından ve dudak uçuklatan rakamlara satılmalarından bahsediyoruz. Şimdi yine bunlara benzer bir gelişmeden söz edeceğiz. Ancak bu kez açık artırmada rekor fiyata el değiştiren ürün, bilindik bir isme ait değil...

Heritage Auctions isimli müzayede evi, ABD Merkez Bankası'nın 1934 yılında bastığı 10 bin dolarlık bir banknotu açık artırmaya çıkardı. Bu banknot oldukça ünlüydü çünkü Eylül 2020'de 384 bin dolara, Mayıs 2022'de ise 300 bin dolara el değiştirmişti. Bundan 90 yıl önce, Büyük buhran döneminde basılan 10 bin dolarlık banknot, yine rekor bir fiyata alıcı buldu. Oldukça nadir olan banknot için ödenen para, koleksiyonerleri şaşırtmamış durumda.

10 bin dolarlık banknot, tam 480 bin dolara alıcı buldu!

Heritage Auctions, 10 bin dolarlık banknotun tam 480 bin dolar karşılığında alıcı bulduğunu duyurdu. Alıcının kimliği açıklanmazken, yüksek tutarlı banknotların her zaman ilgi gördüğü ve bundan sonra da ilgi görmeye devam edeceği belirtildi. Merak edenler için açıklayalım; banknotun ön yüzünde Abraham Lincoln'ün başkanlık döneminde Hazine Bakanı olarak görev yapan Salmon Chase'in fotoğrafı bulunuyordu. Arka kısımda ise büyük harflerle "Amerika Birleşik Devletleri on bin dolar" ibaresi bulunuyordu.

Dünyanın en büyük küresel ekonomik krizleri arasında gösterilen büyük buhranın en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi de ABD'ydi. ABD borsaları çökmüş, dünya ticareti yüzde 65 daralmıştı. İşte çıkarıldığı açık artırmada rekor fiyata satılan banknot, tarihin en sert ekonomik koşullarının yaşandığı günlerde basılmıştı. Merak edenler için ABD Merkez Bankasının 1800'lü yıllardan beri 500, 1.000 ve 10.000 dolarlık banknotlar ürettiğini, bunların halk tarafından kullanılamadığı için 1969 yılında tedavülden kaldırıldığını belirtelim. Hatta ABD hükümeti, o dönemlerde sadece hükümet işlerinde kullanılmak üzere 100 bin dolarlık banknotlar da basmıştı...