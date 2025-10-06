Tümü Webekno
10 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da birçok uygun fiyatlı teknolojik ürünü mağazalara getirecek. İşte telefondan televizyona kadar 10 Ekim'de sunulacak BİM Aktüel ürünleri.

10 Ekim 2025: Bu Hafta BİM'e Gelecek Uygun Fiyatlı Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yüksek fiyatlar nedeniyle kullanıcılar için teknolojik ürün satın almak çok zor hâle geldi. Bu yüzden de sürekli uygun fiyatlı kampanyalar takip ediliyor. Zincir marketler de düzenli olarak bu tarz ürünleri mağazalarına getiriyor. BİM’de onlardan biri. Peki BİM’de bu haftaki uygun teknolojik fiyatlı ürünler neler?

10 Ekim 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’deki BİM mağazalarında sunulacak teknolojik ürünleri sizler için derledik. Bu haftaki kataloğa baktığımızda telefondan televizyona kadar birçok ürünün cuma günü sunulacağını görüyoruz.

10 Ekim 2025, BİM Aktüel kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler ve fiyatları

bim1

OMIX X5

omix
Ekran 6,56 inç, 90 Hz, 720x1612 piksel çözünürlük, IPS
İşlemci MediaTek Helio G37
RAM 6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 8 MP
Pil 5000 mAH (18W)
  • Fiyat: 5.890 TL

OMIX markalı giriş seviye telefon X5, bu hafta BİM mağazalarında yerini alıyor. Cihazın çok beklentisi olmayanlara uygun, temel günlük işlemleri yapabilecek seviyede olduğunu belirtelim. Zaten fiyatı da bunu gösteriyor. Öyle yüksek performans arayanlar için değil. 50 MP kamera, 6,56 inç ekran, 5000 mAh gibi özellikleri var. Normalde fiyatı 7 bin TL'lere kadar çıkıyor ancak BİM'de 5.890 TL'ye satın alınabilir.

Senna 65 inç 65UQ9500F televizyon

senna

  • 65 inç
  • 3840x2160 UHD
  • 4 HDMI
  • 2 USB
  • 2 10W ses çıkışı
  • Dahili Wi-Fi, Bluetooth
  • HDR
  • Fiyat: 19.900 TL

Eğer büyük bir akıllı televizyon arayışındaysanız bu cihaza göz atmanızı öneriyoruz. 65 inç boyut, UHD çözünürlük gibi özelliklerle donatılan cihazın normalde fiyatı 21-22 bin TL civarlarında. BİM'de ise 19.900 TL'ye alınabilecek

TCL 55 inç 55V6B televizyon

tcl

  • 55 inç
  • 4K
  • Google TV
  • HDR
  • LED
  • 60 Hz
  • Fiyat: 18.900 TL

En önde gelen televizyon markalarından olan TCL'in 55 inçlik modeli de bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak. 4K, Google TV gibi özelliklerle donatılan model, 18.900 TL'lik uygun denebilecek bir fiyattan müşterilere sunulacak.

BİM'de bu hafta sunulacak diğer teknolojik ürünler ve fiyatları

  • Polasmart Pssw21 akıllı saat - 599 TL
  • Polasmart 2 USB duvar şarjı - 149 TL
  • Polasmart 65W duvar şarjı - 649 TL
  • Polasmart 20W duvar şarjı - 249 TL
  • Polasmart akım korumalı priz - 349 TL
  • Polasmart araç şarjı (USB + Type-C) - 149 TL
