DijitTimes'ın yayınladığı rapora göre, 10 GB ve fazla RAM'e sahip olan telefonlar giderek daha da yaygın hale gelecek. Bu iddia, sene içinde 10 ve 12 GB RAM'li telefonlar gördüğümüz için inanması çok da güç değil.

Yayınlanan rapor, 2019 yılı ilerledikçe, RAM miktarının yüksek olacağı cihazların çok yaygınlaşacağını belirtti. Şu an için sadece amiral gemisi diyebileceğimiz modellerde karşılaştığımız 10+ GB RAM'lerin orta seviye cihazlara geleceği ve bunun -bir zamanlar hiçbir telefonda bulunmayan- yapay zeka, sinirsel ağ, çoklu kamera modülleri, sesli asistan destekli görüntü uygulamaları gibi görevlerde yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yüksek RAM miktarlarının standart hale gelmesi olayı, aslında bir süredir gerçekleşiyor. Sadece birkaç yıl önce bile 4 GB RAM'in herhangi bir telefon için gereksiz fazla olduğunu konuşurken, şimdi ucuz sayılabilecek cihazlarda dahi 6 GB RAM'lerle karşılaşıyoruz. Apple, çok uzun bir süre tüm cihazlarında 1 GB RAM kullanmış ve yine de sistemin sorunsuz çalışmasını başarmıştı. Ancak bu durum, yukarıda da bahsettiğimiz özelliklerin gelmesi ve RAM'lerin de nispeten ucuzlamaya başlamasıyla değişmeye başladı.

Akıllı telefon pazarı, önceki yıllarla kıyasladığımızda bir doygunluk ve durgunluğa ulaştığından, 10+ GB RAM'lerin burayı ne kadar harekete geçireceğini bilmiyoruz. Ancak kullanıcıların da yavaş yavaş teknik özelliklere çok fazla önem vermemeleri ve cihazın istediklerini yapıp yapmıyor olmasına bakmaları da düşündürmüyor değil.