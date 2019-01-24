Samsung Galaxy S10'a Ait En Net Fotoğraflar Ortaya Çıktı

AllAboutSamsung, Galaxy S10 amiral gemilerinin prototiplerine ait fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflar, cihazın tüm tasarım özelliklerini açık bir şekilde gösteriyor.

Geçtiğimiz yıldan bu yana Galaxy S10 serisi ile ilgili pek çok sızıntı gerçekleştirmiş olan Samsung merkezli haber sitesi AllAboutSamsung, Samsung’un yeni amiral gemileri Galaxy S10 ve Galaxy S10+ prototiplerine ait fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflar, Galaxy S10 ikilisini ilk kez göstermiyor ancak her açıdan çekildiği için daha derin bir tasarım analizi yapılmasına imkan tanıyor.

Galaxy S10 ve Galaxy S10+ beklendiği gibi Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek. Büyük ekranlı model olan Galaxy S10+, çift ön kameraya sahip olacağından ekranında daha büyük bir delik olacak. Her iki cihazda da ön kamera ekranın sağ üst köşesinde bulunacak. Bu nedenle saat, şarj göstergesi gibi simgeler ekranın ortasına yakın şekilde konumlandırılacak. Ekranın altında bulunan çerçevesi ise iPhone Xs kadar ince olacak.

Cihazın arkasında baktığımızda ise Galaxy Note9 ile benzer bir kamera modülü görüyoruz. Fakat bu kez her iki modelde de iki yerine üç arka kamera bulunuyor. Samsung’un bu gelişmiş kamera teknolojisi ile DxOmark’ta en iyi arka kamera performansına sahip olan Huawei amiral gemilerini geçip geçemeyeceğini göreceğiz. Ön kamera söz konusu olduğunda ise Hem Apple hem de Huawei, Samsung’u arkadan izliyor.

Söz konusu fotoğraflar ile birlikte tüketiciler tarafından merak edilen bir konu daha tatlıya bağlanıyor. Samsung, yeni amiral gemilerinde de 3.5mm kulaklık girişi bulundurmaya devam ediyor. Böylece yeni bir kulaklık almaya ya da bir dönüştürücü almaya gerek duymadan mevcut kulaklıklarınızla müzik dinleyebileceksiniz. USB Type-C girişi ve hoparlör yine cihazın altında bulunuyor.