10 Xiaomi Telefona Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte O modeller!

Xiaomi, 10 telefona daha HyperOS 3 güncellemesi getirdiğini duyurdu. Bu cihazların arasında eski bütçe dostu modellerin bile yer alması dikkat çekiyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Akıllı telefon üreticilerinin Android 16 tabanlı işletim sistemi güncellemeleri son birkaç aydır telefonlara gelmeye başlamıştı. Büyük yenilikleri cihazlara getiren Xiaomi’nin HyperOS 3 güncellemesi de bunlardan biriydi. HyperOS 3, şimdiye kadar birçok. Xiaomi markası altındaki telefona gelmişti.

Şimdi ise kullanıcıları daha da sevindirecek bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, güncellemeyi 10 modele daha getirdiğini duyurdu. Modellere baktığımızda kullanıcılar için gerçekten sevindirici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

HyperOS 3 güncellemesi alan Xiaomi telefonlar

  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15 Pro
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro

Listeye baktığımızda duyurulan 10 yeni telefon arasında 3 yıllık amiral gemisi cihazların olduğunu görebiliyoruz. Burada en sevindirici şey ise şirketin Redmi bünyesindeki daha eski orta segment ve bütçe dostu telefonlarına da Android 16 deneyimi sunacak HyperOS 3’ün sunulmaya başlaması.

