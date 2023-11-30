10 yaşında bir çocuk, Apple'ın gözlüklü emojisinin kendilerini "dişlek ve inek gösterdiği için" değiştirilmesi amacıyla imza kampanyası başlattı.

Apple'ın emojileri arasında gözlüklü, dişlek ve sevimli bir emoji bulunuyor. Oxfordshire'da yaşayan 10 yaşında bir çocuk olan Teddy, Apple'ın bu emojisini "agresif ve aşağılayıcı" olarak nitelendirerek değiştirilmesi için bir imza kampanyası başlattı. Hatta çocuk bir de alternatif emoji tasarladı.

Teddy, şu an kullanılan emojinin "agresif ve aşağılayıcı" olduğunu söylüyor ve kendi emojisinin kullanılmasını istiyor

Bahsi geçen emoji, sıklıkla nerd ya da "inek" emojisi olarak adlandırılıyor. Bu emojinin gözlükleri kalın çerçeveli ve dişlek bir yapısı bulunuyor. Teddy, bu emoji yüzünden gözlük takan insanların "inek ve dişlek" olduğunun düşünüldüğünü söylerken, "Bunun değişmesini istiyoruz. Apple, gözlüklü insanlar için her şeyi korkunç hâle getiriyor." ifadesini kullandı.

Teddy açıklamalarına "Bu durum beni çok üzüyor, bunu ben agresif buluyorsam dünya çapında binlerce insan da agresif buluyordur." şeklinde devam ederken, kendi tasarladığı alternatif emojiyi de sergilemekten çekinmedi. Teddy'nin versiyonunda emojinin gözlük çerçevelerinin inceldiği ve ağız kısmında bir gülümsemenin yer aldığı görüldü.

Küçük aktivistin imza kampanyası, kuzeni ile mesajlaştığı sırada emojiyi görmesinin ardından başlamış. Ardından yaşadığı durumu açtığı öğretmeni Lisa'nın da yönlendirmesiyle imza kampanyasına dönüştürmüş. Öğretmen Lisa, Teddy için "Sorgulayıcı zihin yapısını seviyorum ve doğru olduğuna inandığı şey için savaşıyor." ifadelerini kullanıyor. Teddy ise Apple'ın kendisinin fikirlerini ciddiye alması durumunda çok mutlu olacağını söylüyor.