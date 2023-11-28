Apple Music, bu yıl en çok dinlediğiniz şarkıları, albümleri, sanatçıları ve türleri gösteren Replay 2023 özetini yayımladı. Replay 2023, önceki yıllar gibi genel olarak tarayıcı odaklı bir özellik olarak geldi.

Müzik platformları, her yıl o yılki aktivitelerinizi gösteren özetler yayımlıyor. Apple’ın müzik servisi Apple Music de bunlardan biri. Milyonlarca kullanıcıya sahip platform, Replay ismini verdiği yıllık özetinin bu yılki versiyonunu geçtiğimiz saatlerde kullanıcılarıyla buluşturdu.

Kullanıcılar, 2023 yılı boyunca Apple Music’te neler dinlediklerine “Replay 2023” özelliği yoluyla ulaşabiliyor. Özette şarkılardan albümlere kadar birçok farklı alandan bilgi yer alıyor. Ayrıca Replay, bazı yeniliklerle de geliyor.

Apple Music Replay 2023 özetinize nasıl bakabilirsiniz?

Apple Music kullanıcıları, buradaki bağlantıya tıklayarak 2023 özetlerine ulaşabilirler. Replay’i görmek için Apple ID’nizle giriş yapmanız gerekiyor. Özet, dinleme süreniz, en çok dinlediğiniz şarkılar, sanatçılar, albümler, türler ve daha fazlasını içeriyor. Bu bilgiler, Spotify Wrapped’i andıran, sosyal medyadaki hikâyelere benzer bir şekilde animasyonlu kartlarla gösteriliyor. Bununla birlikte çok sevdiğiniz müzikler de izlerken arkada çalıyor.

Ayrıca dönüm noktası olarak da adlandırılan bir bölümde özette yer alıyor. Burada, uygulamada 1000 şarkı dinlemek gibi belirli hedeflere ulaşıp ulaşmadığınız gösteriliyor. Apple Music, Replay’de bazı değişiklikler de yapmış. Bu seneki özet, daha koyu renkler ve yeni animasyonları içeriyor.

Apple Music Replay, daha önce olduğu gibi hâlen web sürümü odaklı bir deneyim. Bu da belki Spotify Wrapped’in önüne geçmeyi başaramamasının sebeplerinden biri. Kullanıcılar, Apple Music özetlerine tarayıcı üzerinden ulaşabiliyor. Mobil uygulamaya ise o yıl en çok dinlediğiniz şarkıları içeren Replay çalma listesini ekleyebiliyorsunuz.

Apple Music Replay’in çıkışıyla gözler artık çok daha popüler olan Spotify Wrapped’e çevrilmiş durumda. Spotify’ın merakla beklenen yıllık özetinin aralık ayının başında, yani önümüzdeki günlerde kullanıcılara gelmesi bekleniyor.