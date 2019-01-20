Uzmanlar, son günlerin popüler akımı '10 years challenge' hakkında uyarılarda bulundu. Akımın başlatılmasının arkasında masumane sebeplerin olmayabileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir anda patlama yapan ’10 years challenge’ akımı hakkında, uzmanlar çeşitli uyarılarda bulundu. Kullanıcıların 10 yıl önceki halleri ve şimdiki hallerini kıyasladıkları akımda elde edilen verilerin reklam faaliyetleri, yüz tanıma ve yapay zeka için kullanılabileceği dile getirildi.

AA’nın haberine göre, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, sosyal medyada meydana gelen bu akımların her zaman masum olmayacağını dile getirdi. Kırık “Selfie, Ice Bucket Challenge, Kiki Dansı ve Falling Stars akımları gerek Türkiye'de gerekse dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edildi. Fakat 10 Years Challenge'ın da aralarında bulunduğu akımların hepsini masumane bir şekilde görmek günümüz dünyasıyla pek örtüşmüyor.” dedi.

Milyonlarca İçerik Paylaşıldı

Doç. Dr. Kırık, yeni akımda paylaşılan içerik sayısının 20 milyonu geçtiğini dile getirirken, bu tarz akımların ortaya çıkış nedeninin altında farklı sebepler aramanın gayet mümkün olduğunu ifade etti. Ön kameralı telefonların satışı için selfie, araba satışlarını artırmak için ‘Kiki dansı’ akımlarının başlatıldığını söyleyen Kırık, sosyal medyanın narsistik ve hedonist yapısı bilgi hırsızlığı ile veri güvenliği tehdidini meydana getiriyor dedi.

Akımların popülerliğinden kolaylıkla faydalanılabileceğini söyleyen Kırık, sözlerine şöyle devam etti:

“#10yearchallenge ile birlikte Facebook'un yapay zeka sürecinin gelişim göstereceği, bu sayede kullanıcı profillerinin hızlı bir şekilde analizinin sağlanacağı, dolayısıyla sigorta ve sağlık şirketlerinin bireysel reklam gönderebileceği düşünülüyor. Hedefli reklamcılık açısından bu olay oldukça dikkati çekici. Kısacası e-ticaretin ve internet ortamındaki sanal satış artışının varlığı düşünülürse bu akım sosyal ağlar için bulunmaz bir nimet. Bununla birlikte konunun eğlencenin ötesinde bir algı ve toplum mühendisliği olabileceği yönünde de varsayımlar mevcut. Özellikle bu tarz akımlara kaç kişinin katıldığı, ne tarz içeriklerin paylaşıldığı ve gelecekte olası meydana getirilebilecek bir akımın popülaritesini saptamak adına sosyal ağlarda bu tarz içeriklerin viral etki oluşturarak yayıldığını söyleyebilmek mümkün.”

Mahremiyet Sınırı Aşıldı

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, günümüzün en önemli kaynağını veri olduğunu dile getirdi. Altun, Whatsapp gibi uygulamaların ücretsiz olduğunu çünkü cep telefonumuzda bulunan birçok bilginin veri kaynağı olduğunu ve çoğu insanın bunu sorgulamadığını dile getirdi.

Bu akımın yapay zekanın yüzleri tanımasını kolaylaştırabileceğini söyleyen Altun, şöyle devam etti: “On yıl önceki yüz hatlarının günümüze uyarlanmasıyla birlikte diğer verilerin de işlenmesi pekala mümkün hale geliyor. Büyük sosyal medya şirketleri bu verileri kullanabilir. Nitekim daha önceki zamanlarda bilhassa ABD seçimlerinde bu yönde çok mağduriyet yaşanmıştı. Son günlerde moda haline gelen ve bireylerin sosyal medyada 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırmalı sergiledikleri bu akım, yüz tanıma algoritmalarının geliştirilmesi amaçlıdır.”