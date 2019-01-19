Sosyal medya platformlarında bir süredir aktif olarak rol alan yapay zeka teknolojisi, doğru kullanıldığında ve insanlarla beraber çalıştığında suç unsuru olan her veriyi ayırt edebilir. Fakat yanlış kullanıldığında tüm kullanıcıların verileri risk altında kalabilir.

Birçoğumuz zaman zaman Facebook’tan ve sosyal medyadan nefret etsek de sanılanın aksine sosyal medya kullanımı azalmıyor, artıyor. Şu an 2.7 milyar insanın en az bir adet sosyal medya hesabı olduğu tahmin edilir ve bu sayının artacağı ön görülüyor. Sosyal medya artık ayrı bir dünya haline geldi ve kullanıcıların hareketlerini, paylaşımlarını insanların kontrol etmesi imkânsız hale geldi. Bu bağlamda zaten uzun süredir hepimizin aktif olarak kullandığı bu sosyal medya platformları insanlar tarafından değil yapay zekalar tarafından denetleniyor. Yapay zekâ, aktif olarak birçok alanda insanın yerini almaya hazırlanıyor ve gittikçe gelişiyor.

Yapay zeka nasıl yardımcı olabilir?

Sosyal medya güçlü bir olgu haline geldi. Hele ki küresel olaylardaki gücü tartışılamaz. Bu güç doğru kullanıldığında fazlasıyla işe yarıyor ancak manipüle edildiğinde ciddi tehlikelere yol açabilir. İşte bu yüzden sosyal medya genişledikçe ona daha fazla dikkat etmeliyiz.

Bunun için yapay zekâ çok iyi bir yardımcı olabilir. Yapay zekâ, verileri çok hızlı şekilde kusursuz biçimde tarayabilir, şiddete davet gibi potansiyel suç sayılabilecek her şeyi tespit edebilir. Bu işlemin sonunda da tespit edilen unsurlara ne yapılacağını ekibin insan üyeleri seçebilir.

Daha önce bu tarz bir girişimde bulunuldu. Cornell Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, siviller arasındaki iletişimin ne zaman problemli hale geleceğini öngörmesi için bir yapay zekâ geliştirdiler ancak bu yapay zekâ insanlardan daha iyisini yapamadı. Fakat bu işi sadece yapay zekaya vermek yerine insan ve yapay zekanın ortak çalışmasından çok daha fazla verim elde edilebilir.

Nasıl daha büyük bir sorun haline gelebilir?

Yapay zekâ ve insanın ortak çalışması güzel sonuçlar verebilir ancak doğru kullanılmazsa ne olacak?

Sosyal medya platformları için kullanılan bu tip yapay zekâ sistemleri kullanıcıları ve içerikleri denetlerken her bir üye için farklı farklı bilgi depolayabilir. Özel mesajlaşmalarınız ve yaptığınız paylaşımlardaki veriler satılmak üzere kolayca depolanabilir ve depolanan bu veriler göreceğiniz reklamları özelleştirmek için kullanılabilir. Böylece sosyal medyada gezinirken göreceğiniz reklamlar sizin zevklerinizi ve konuştuklarınızı yansıtmaya başlar.

Bu bağlamda, asıl denetlenmek istenen şey sosyal medya iken bir süre sonra yapay zekalar ile başa çıkmak zorunda kalabiliriz.