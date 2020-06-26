10 Yıllık Kesintisiz Güneş Gözleminin Videosu

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), Haziran 2020 itibariyle tam 10 yıl boyunca Güneş’i kesintisiz izlemiş oldu. SDO, 10 yıl boyunca Güneş’ten 20 milyon gigabayttan fazla veri topladı ve Güneş’in 425 milyon yüksek çözünürlüklü fotoğrafını çekti.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'ya bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 2010 yılında göreve başladı ve göreve başladığı andan itibaren kesintisiz olarak 10 yıldır Güneş’i takip etmeye devam ediyor. SDO, bu on yıllık macerası sırasında Güneş’in 425 milyon yüksek çözünürlüklü görüntüsünü elde ederken toplam 20 milyon gigabayttan fazla veri topladı.

SDO, ekipmanları sayesinde her 0.75 saniyede bir Güneş görüntüsü yakalıyor. SDO’nun Atmosferik Görüntüleme Düzeneği (AIA) tek başına 12 saniyede bir 10 farklı dalga boyunda görüntü yakalayabiliyor.

NASA, SDO’nun 10 yıllık çalışmasının ardından Güneş’in en dıştaki atmosfer katmanını gösteren, aşırı ultraviyole dalga boyu olan 17.1 nanometre dalga boyunda çekilen fotoğrafları video haline getirdi. Video, Güneş’in 10 yıllık döngüsünün yanı sıra yıldızın üzerinde meydana gelen patlama ve püskürmeleri de gösteriyor. Videonun arka planında çalan Solar Observer isimli özel müzik ise bu video için Lars Leonhard tarafından bestelendi.

10 yıllık gözlemin sonucunda elde edilen görüntülerden oluşturulan videonun bazı anlarında siyah kareler görülüyor. Bu siyah kareler SDO’nun Güneş’e dönük bir bağlantı gözünü korurken kaçırdığı birkaç dakika sonucunda oluştu. Siyah karelerin bir başka sebebi ise Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçerken SDO’nun görüşünü engellemesi. 2016 yılında meydana gelen daha uzun bir kesinti ise AIA aracında ortaya çıkan geçici bir sorundan kaynaklanıyor.

Güneş Dinamikleri Gözlemevi’nin 10 yıldır devam ettirdiği Güneş gözlemi, yıldızımız hakkında yeni bilgilerin elde edilmesinin yanında Güneş Sistemi hakkında da yeni bilgilerin elde edilmesini ve keşiflerin yapılmasını sağladı.

NASA, SDO ve benzeri görevlerle Güneş’i önümüzdeki yıllarda izlemeye devam edecek. SDO’nun gözlemleri Güneş Sistemi hakkında bilinmeyenlere ışık tutmaya çalışmasının yanında uzaydaki yerimiz hakkında daha fazla bilgi de sunabilir.

SDO'nun 10 yıllık gözlemi sonucunda oluşturulan Güneş videosu