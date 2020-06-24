NASA, Uzay Aracıyla Bir Asteroite Çarpıp Yönünü Değiştirecek

NASA, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerin yönünün değiştirilebilmesi için çalışmalarına devam ediyor. NASA, DART ismi verilen bir uzay aracıyla Dimorphos isimli bir asteroite çarparak, asteroiti yolundan saptırmaya çalışacak.

Dünya’ya yakın konumlardan geçen asteroitler, geçmişten beri insanlığın ilgisini çekiyor. Asteroitler geçişleri sırasında ilgi çekici görüntüler meydana getirmekle beraber aslında bir bakıma Dünya’yı tehdit ediyorlar. Dünya’ya çarpacak olası bir asteroit gezegendeki yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Bilim insanları, asteroitlerin hareketlerini takip ederek Dünya’ya çarpma olasılığı olan asteroitleri belirlemeye çalışıyor. Takiple birlikte Dünya'ya çarpabilecek asteroitlere engel olabilmek için çalışmalar da yürütülüyor.

Asteroitlerin etkisiz hale getirilmesi için üzerinde çalışılan yöntemlerden biri de asteroite bir uzay aracıyla çarparak yönünü değiştirmek. NASA, kinetik etki ismi verilen bu yöntemi test etmek için şimdi gerçek bir asteroite gerçek bir uzay aracıyla çarpmaya hazırlanıyor.

DART, Dimorphos’u yolunu değiştirmeyi hedefliyor

Çift Asteroit Yeniden Yönlendirme Testi (DART) ismi verilen görevde, bir asteroitin uydusuna uzay aracıyla çarpılacak. Planlara göre Didymos asteroitinin uydusu olan Dimorphos isimli asteroite DART probuyla çarpılacak ve asteroit rotasından saptırılacak.

DART’ın Dimorphos’a çarpmasıyla asteroitin yolu değişirse Dünya’ya çarpma tehlikesi olan asteroitlere karşı geliştirilen bir önlem gerçekten işe yaramış olacak. DART görevinin başarılı olması halinde ilk kez bir gök cisminin yönü, insan eliyle değiştirilmiş olacak.

Uzay ajansı, tehlike oluşturabilecek asteroitlere karşı iş birliği yapıyor

Dünya için tehdit oluşturan asteroitler, bilim insanları tarafından küresel bir sorun olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle uzay ajansları bu alanda iş birliği yapıyorlar. Dimorphos’un yolunu değiştirilmesi görevinde de bu durum geçerli.

DART’ın Dimorphos’a çarpacağı görevde İtalya Uzay Ajansı’nın küçük uydusu CubeSat da yer alacak. DART’ın Dimorphos’a çarpmasından 2 yıl sonra Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Hera isimli uyduyu fırlatarak Dimorphos’un etrafında DART görevinin sonuçlarını inceleyecek.

Söylemeden geçmeyelim; Didymos ve uydusu Dimorphos, Dünya için tehdit oluşturan gök cisimleri değil. Bu asteroitler, Dünya’nın diğer asteroitlere karşı korunması için denek olarak kullanılacak. Elde edilen sonuçlar gelecekteki asteroit tehditlerine karşı kullanılacak.

NASA’nın Dimorphos asteroitinin yolunu değiştirmek için uzaya göndereceği DART probu, 2021 yılında fırlatılacak. DART görevinin başarısı, Dünya’nın geleceği açısından önemli olduğu için DART’la ilgili bilgiler elimize ulaştıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.