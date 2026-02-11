100 MP Selfie Kameralı Telefon Geliyor: İşte İlk Bilgiler!

Çinli olduğu düşünülen bir firmanın 100 MP selfie kamerası olan bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Eğer bu iddia doğru ise akıllı telefon sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte detaylar...

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre bir teknoloji şirketi, 100 MP çözünürlük sunan selfie kamerası bulunan bir akıllı telefonu test etmeye başladı.

Digital Chat Station, söz konusu telefonun henüz erken aşamada olduğunu ifade ediyor. Ayrıca söz konusu telefonun hangi markaya ait olduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddia, bu hâliyle bile sektörü heyecanlandırmış durumda. Zira bugüne kadar hiçbir akıllı telefonda 100 MP selfie kamera görememiştik.

Özel bir teknik kullanılacak!

İddiaya göre 100 MP selfie kameralı telefonu test eden firma, bu özelliği sağlayabilmek için özel bir küçük piksel sensör teknolojisi kullanıyor. Ancak bu teknolojinin gerçek dünya koşulları, işlem yükü, ısı ve depolama gereksinimleri gibi alanlara ne kadar dayanabileceği şimdilik bilinmiyor. Bu arada; söz konusu telefonun 200 MP ana kamerası ve 200 MP telefoto kamerası da bulunacak.

Digital Chat Station'ın marka ile ilgili açıklama yapmadığını söylemiştik. Ancak bu noktada bazı tahminler var. Öyle ki 100 MP selfie kameralı telefonun OPPO veya vivo gibi Çinli bir firma tarafından geliştirildiği düşünülüyor. Samsung veya Apple gibi firmaların ise bu tür bir devrime uzak oldukları belirtiliyor. Bakalım bu gelişme, akıllı telefon dünyasında dengeleri nasıl değiştirecek.