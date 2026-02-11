Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da Sevgililer Günü indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

100 MP Selfie Kameralı Telefon Geliyor: İşte İlk Bilgiler!

Çinli olduğu düşünülen bir firmanın 100 MP selfie kamerası olan bir telefon üzerinde çalıştığı iddia edildi. Eğer bu iddia doğru ise akıllı telefon sektöründe kartlar yeniden dağıtılabilir. İşte detaylar...

100 MP Selfie Kameralı Telefon Geliyor: İşte İlk Bilgiler!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Akıllı telefon sektörünün bilindik sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station, milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Digital Chat Station tarafından yapılan açıklamaya göre bir teknoloji şirketi, 100 MP çözünürlük sunan selfie kamerası bulunan bir akıllı telefonu test etmeye başladı.

Digital Chat Station, söz konusu telefonun henüz erken aşamada olduğunu ifade ediyor. Ayrıca söz konusu telefonun hangi markaya ait olduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak iddia, bu hâliyle bile sektörü heyecanlandırmış durumda. Zira bugüne kadar hiçbir akıllı telefonda 100 MP selfie kamera görememiştik.

Özel bir teknik kullanılacak!

Başlıksız-1

İddiaya göre 100 MP selfie kameralı telefonu test eden firma, bu özelliği sağlayabilmek için özel bir küçük piksel sensör teknolojisi kullanıyor. Ancak bu teknolojinin gerçek dünya koşulları, işlem yükü, ısı ve depolama gereksinimleri gibi alanlara ne kadar dayanabileceği şimdilik bilinmiyor. Bu arada; söz konusu telefonun 200 MP ana kamerası ve 200 MP telefoto kamerası da bulunacak.

Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Digital Chat Station'ın marka ile ilgili açıklama yapmadığını söylemiştik. Ancak bu noktada bazı tahminler var. Öyle ki 100 MP selfie kameralı telefonun OPPO veya vivo gibi Çinli bir firma tarafından geliştirildiği düşünülüyor. Samsung veya Apple gibi firmaların ise bu tür bir devrime uzak oldukları belirtiliyor. Bakalım bu gelişme, akıllı telefon dünyasında dengeleri nasıl değiştirecek.

Akıllı Telefon Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Store Kış İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com