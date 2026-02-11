Samsung, Merakla Beklenen Galaxy S26 Serisinin Lansman Tarihini Açıkladı

Samsung her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni Galaxy S serisi ailesini tanıtacak. Bu yıl biraz daha gecikmeli şekilde gelecek olan yeni seri için şimdiden takvimlerinizi hazırlayın.

Samsung, teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni Galaxy Unpacked etkinliğinin tarihini açıkladı ve Galaxy S26 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

Etkinlik, 25 Şubat Çarşamba günü ABD’nin San Francisco kentinde düzenlenecek ve Samsung’un “en yeni Galaxy yenilikleri” ilk kez görücüye çıkacak. Lansman, Samsung’un resmî sitesi ve YouTube kanalı üzerinden Türkiye saati ile 21.00'da canlı yayınlanacak.

Galaxy S26 serisi 25 Şubat 21.00'da tanıtılacak

Geçtiğimiz yıl Galaxy S25 serisi, S25 Edge, Z Fold 7, Z Flip 7 ve hatta şirketin ilk üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold ile oldukça yoğun bir takvim geçiren Samsung’dan beklentiler bu yıl da yüksek.

Resmî duyuruda adı geçmese de sızıntılar ve önceki yıllardaki lansman takvimi göz önüne alındığında etkinliğin yıldızı büyük olasılıkla Galaxy S26 serisi olacak. Şu ana dek cihazın tasarımı ve donanımına dair pek çok sızıntıya şahit olduğumuzdan, bizler de cihazın resmî tanıtımını beklemeye koyulmuş durumdayız.

Peki sizin Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.