Dünya tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan siyah leoparların gerçek olduğu ortaya çıktı. Siyah leoparlar ilk kez görüntülendi.

Will Burrard-Lucas, Kenya'da yaptığı araştırmalarda oldukça enteresan doğa fotoğrafları kaydetti. Vahşi yaşamı kadraj altına alan Lucas, özel kamera sistemleriyle, daha önce nadir görüldüğü düşünülen siyah leoparları görüntüye aldı.

Aslında her bir siyah leopar, melanizm ile doğuyor. Bu sayede ciltte beyazlığa neden olan albinoluğun tam tersiyle dünyaya gelen bu güzel ve karizmatik canlıların hiç var olmadığı dahi düşünülüyordu. Görüntülerde kaydedilen leopar bir dişi ve kendisinden çok daha büyük, bilindik leopar renklerinde bir erkek leopar ile dolaşıyordu.

İşte Lucas'ın açıklamaları:

"Kenya’nın Laikipia bölgesinde görüldüğüne dair duyumlar aldım ve oraya gittim. Özel bir ekipman kurarak leoparı bekledim. Kurduğum sistemde sensörler ve kablosuz bağlantılar mevcuttu."