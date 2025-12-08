1000 Hz Yenileme Hızına Sahip Oyuncu Monitörü Duyuruldu

Philips, her oyuncunun hayalini süsleyecek bir monitör duyurdu. Cihaz, 1000 Hz yenileme hızıyla geliyor.

Oyunseverlerin en iyi oyun deneyimini yaşamak için aradığı en önemli donanımlardan biri şüphesiz monitörlerdir. Philips de bu konuda öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise teknoloji devinden her oyun meraklısının hayalini süslemeyi başaracak yepyeni bir monitör duyurusu geldi.

Philips, Evnia 27M2N5500XD ismini verdiği yeni monitörünü resmen bizlerle buluşturdu. Özellikle rekabetçi oyuncular için tasarlanan bu monitör, yenileme hızı başta olmak üzere sunduğu özelliklerle gerçekten öne çıkmayı başarıyor.

Karşınızda 1000 Hz yenileme hızıyla gelen Evnia 27M2N5500XD

Philips’in yeni monitörü Evnia 27M2N5500XD, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip. 1440x2556 piksel çözünürlük sunan ekranda en üst düzey hız isteyen oyuncular için HD çözünürlükte 1000 Hz yenileme hızı sunuluyor. Ancak çoğu normal oyunseverin QHD çözünürlükte 500 Hz’de kalacağını belirtelim. 1000 Hz yenileme hızı, Philips’in monitörünü ASUS gibi markaların 720 Hz’lik monitörlerinin önüne taşıdığını belirtmek gerek.

Panelin OLED değil IPS olduğunu da eklememiz gerekiyor. Cihazda 1 ms tepki süresi ve 2000:1 statik kontrast oranı bulunduğunu ekleyelim. Bu, parlaklığın sabit tutulmasını ve hızlı piksel geçişi korunurken daha eski IPS ekranlara kıyasla daha iyi kontrast sunulmasını sağlıyor. HDR desteği gibi özellikleri de var.

Cihaz hakkında açıklanan detaylar bu kadar. Fiyatı, çıkış tarihi ve diğer özellikleri henüz paylaşılmadı. Ancak şimdiye kadar paylaşılan bilgilere baktığımızda gerçekten piyasadaki en iyi oyun odaklı ekranlardan biri olacağını anlayabiliyoruz.