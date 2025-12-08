Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

1000 Hz Yenileme Hızına Sahip Oyuncu Monitörü Duyuruldu

Philips, her oyuncunun hayalini süsleyecek bir monitör duyurdu. Cihaz, 1000 Hz yenileme hızıyla geliyor.

1000 Hz Yenileme Hızına Sahip Oyuncu Monitörü Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyunseverlerin en iyi oyun deneyimini yaşamak için aradığı en önemli donanımlardan biri şüphesiz monitörlerdir. Philips de bu konuda öne çıkmayı başaran bir markaydı. Şimdi ise teknoloji devinden her oyun meraklısının hayalini süslemeyi başaracak yepyeni bir monitör duyurusu geldi.

Philips, Evnia 27M2N5500XD ismini verdiği yeni monitörünü resmen bizlerle buluşturdu. Özellikle rekabetçi oyuncular için tasarlanan bu monitör, yenileme hızı başta olmak üzere sunduğu özelliklerle gerçekten öne çıkmayı başarıyor.

Karşınızda 1000 Hz yenileme hızıyla gelen Evnia 27M2N5500XD

hpil

Philips’in yeni monitörü Evnia 27M2N5500XD, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip. 1440x2556 piksel çözünürlük sunan ekranda en üst düzey hız isteyen oyuncular için HD çözünürlükte 1000 Hz yenileme hızı sunuluyor. Ancak çoğu normal oyunseverin QHD çözünürlükte 500 Hz’de kalacağını belirtelim. 1000 Hz yenileme hızı, Philips’in monitörünü ASUS gibi markaların 720 Hz’lik monitörlerinin önüne taşıdığını belirtmek gerek.

Panelin OLED değil IPS olduğunu da eklememiz gerekiyor. Cihazda 1 ms tepki süresi ve 2000:1 statik kontrast oranı bulunduğunu ekleyelim. Bu, parlaklığın sabit tutulmasını ve hızlı piksel geçişi korunurken daha eski IPS ekranlara kıyasla daha iyi kontrast sunulmasını sağlıyor. HDR desteği gibi özellikleri de var.

Cihaz hakkında açıklanan detaylar bu kadar. Fiyatı, çıkış tarihi ve diğer özellikleri henüz paylaşılmadı. Ancak şimdiye kadar paylaşılan bilgilere baktığımızda gerçekten piyasadaki en iyi oyun odaklı ekranlardan biri olacağını anlayabiliyoruz.

ViewSonic, Tüm Oyunseverin Hayali Olacak Monitör Tanıttı: 540 Hz, OLED ve Dahası ViewSonic, Tüm Oyunseverin Hayali Olacak Monitör Tanıttı: 540 Hz, OLED ve Dahası
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

Rusya'daki tüm Porsche otomobiller aynı anda kullanılamaz hale geldi

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi 17 Ultra, tuhaf kamera tasarımıyla ilk kez kanlı canlı görüntülendi

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim