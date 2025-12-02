Tümü Webekno
ViewSonic, Tüm Oyunseverin Hayali Olacak Monitör Tanıttı: 540 Hz, OLED ve Dahası

ViewSonic, oyunseverleri hayran bırakacak yeni monitörünü tanıttı. Monitör 540 Hz yenileme hızı, OLED panel gibi dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ekran konusunda önde gelen firmalardan biri olan ViewSonic, oyuncular için sunduğu montiörleriyle de öne çıkan bir şirketti. Şimdi ise bunlara bir yenisini daha ekledi. XG273F ismini alan yeni oyuncu monitörü ViewSonic’in resmî sitesinde listelenerek resmen duyuruldu.

Tam ismi XG273F-2K-OLED olan yeni monitör, sunduğu özelliklerle her oyunseverin isteyeceği bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Hâliyle bu kadar iyi özelliklerle gelmesi, fiyatının da biraz tuzlu olmasına neden oluyor. Gelin ViewSonic’in Starfield serisi e-spor monitörleri ailesi arasına dahil olan yeni montiörünün detaylarına bakalım.

540 Hz QHD ekran, OLED ve dahası

apo

Monitörün 26,5 inç boyutu var. Cihazda LG’nin RGB Tandem yapısını kullanan dördüncü nesil** OLED panel** bulunuyor. 10 bit renk derinliği, %99,5 DCI-P3 kapsama alanı, 1500 nit tepe parlaklık gibi özellikleri var.** 1440x2560 piksel** çözünürlük sunan ekranda 540 Hz’lik yenileme hızıyla inanılmaz akıcı bir deneyim kullanıcıyla buluşturuluyor. HD modunda ise yenileme hızı 720 Hz’e kadar çıkabiliyor.

HDR10 destekli yeni OLED monitör, uzun ömürlülüğünü korumak için piksel temizleme, ekran kaydırma, homojen parlaklık kontrolü ve statik simge algılama gibi çeşitli ekran koruma özellikleri de sunuyor. “Kartal Gözü”, “Kedi Gözü” ve “Gece Görüşü” gibi isimlere sahip çeşitli oyun modlarıyla da birlikte gelecek.

2 adet HDMI 2.1 portu, 2 DisplayPort 1.4 girişi var. Ayrıca bir kulaklık çıkışı ve bir USB-A portu da bulunuyor. Birlikte sunulan yüksekliği ayarlanabilen standla birlikte 6 kg iken standsız 3,4 kg ağırlığında. OLED, 120 mm dikey hareket, -5° ila 20° eğme oranları gibi özellikleri de var. Çin’de satışa sunulan modelin fiyatı ise 1.120 dolar civarında. Diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi yok.

