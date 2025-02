Birleşik Krallık'ta 1.000 sanatçı, hükûmetin yapay zekâ düzenlemesini protesto etmek için bir albüm yayımladı. "Sessiz" albüm, dikkat çekici mesajlar içeriyor.

Birleşik Krallık hükûmeti, bir süredir önemli bir yasal düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu yasal düzenleme, yapay zekâ sektöründeki en önemli hususlardan biri olan telif hakkı ile ilgili. Birleşik Krallık'ın yapay zekâ yatırımlarını çekmek için hayata geçirmek istediği düzenleme, telif hakkı ile korunan eserlerin yapay zekâ modellerinin eğitimi için kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Üstelik geliştiriciler, bunu yaparken izin almak veya ödeme yapmak zorunda olmayacaklar.

Tabii bu durum, en çok da sanatçılar arasında huzursuzluğa yol açmış durumda. Neticede hiçbir sanatçı, emek sarf ettiği eserinin yapay zekâ tarafından kullanılmasını istemez. İşte böyle düşünen 1.000 kadar sanatçı, "Bu gerçekten istediğimiz şey mi?" anlamına gelen "Is This What We Want?" isimli bir albüm yayımladılar. Sanatçılar, bu albümle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Is This What We Want? albümünde kimler var?

Albüme destek veren isimler arasında Annie Lennox, Damon Albarn, Billy Ocean, The Clash, Mystery Jets, Yusuf / Cat Stevens, Riz Ahmed, Tori Amos ve Hans Zimmer gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Kate Bush, Imogen Heap, Max Richter ve Thomas Hewitt Jones besteci ve söz yazarları da bulunuyor.

12 şarkıdan oluşan albümde tek bir söz bile yok!

Haberimizin başında da bahsettiğimiz gibi Is This What We Want?, tepki amacıyla ortaya konulmuş bir proje. Hâl böyle olunca sanatçılar, 12 şarkıdan oluşan bu albümde herhangi bir söz veya müzik kullanmadılar. Listeyi açıp dinlemeye başlarsanız dakikalar boyunca devam eden sessizliği duyabilirsiniz.

Ama...

Albümdeki şarkılarda hiçbir söz ve müzik olmasa da isimler, oldukça önemli. Sanatçılar, şarkı isimlerinde tam olarak şu sözlere yer veriyorlar: The British government must not legalize music theft to benefit AI companies. Yani, "Britanya hükûmeti, yapay zekâ şirketlerine fayda sağlamak için müzik hırsızlığını yasallaştırmamalı."

Is This What We Want? albümünü buradan dinleyebilirsiniz