Anthropic, "hibrit mantık yürüten yapay zekâ modeli" dediği Claude 3.7 Sonnet'i tanıttı. Model, önceki nesilleri geride bırakıyor ve şirketin şimdiye kadarki en akıllı yapay zekâ modeli olarak geliyor.

OpenAI’ın en büyük rakiplerinden olan yapay zekâ şirketi Anthropic, dün akşam Claude 3.7 Sonnet ismi verilen yeni yapay zekâ modelini duyurdu. Model, şirketin şimdiye kadarki en akıllı modeli olarak nitelendiriliyor.

Claude 3.7, bugünlerde sık sık duyduğumuz bir “mantık modeli” olarak geliyor. Yani cevap vermeden önce “düşünüyor”. Daha da dikkat çeken kısmı, hibrit bir mantık modeli olması. Bu; hem gerçek zamanlı cevapları hem de üzerinde düşünülmüş, daha detaylı cevaplar verebiliyor demek.

Kodlamadan matematiğe kadar her konuda çok iddialı

Anthropic’in açıklamalarına göre Claude 3.7; matematik, kodlama, finans gibi konularda önceki modellerin önüne geçmeyi başarmış. Verilere baktığımızda, OpenAI’ın mantık modelleri o1 ve o3 mini’yle; dil, görsel mantık, problem çözme gibi konularda benzer seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Önceki 3.5’ten ise çok daha önde. Aynı şekilde bu alanlarda DeepSeek R1’ı da geride bırakmış.

Kullanıcılar, yeni modeli kullanırken isterlerse “mantık yürütme” yeteneklerini aktif edebilecekler. Bu şekilde 3.7 Sonnet, kısa süreli düşünme yaparak çok daha detaylı yanıtları size verebilecek. Maalesef bir olumsuz yanı da var. O da gerçek zamanlı web arama özelliğinin olmaması. Ekim 2024'e kadar bilgilere sahip. Bu da onu diğer modellerin biraz gerisine itiyor.

Şirket, yeni modelin yapay zekâ kullanımını kolaylaştırmaya odaklandığının da altını çizmiş. Günümüzdeki birçok araçta farklı modelleri ve özellikleri seçmekle uğraşıyordu. Claude 3.7 Sonnet, bunu ortadan kaldırarak tek bir modelle her işlemi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Claude 3.7 Sonnet, pazartesi itibarıyla kullanıcılar ve geliştiriciler için Claude uygulaması üzerinden açıldı. Ancak sadece ücretli Premium aboneleri mantık yürütme yeteneklerine ulaşma imkânı yakalayacaklar.

Şirketin ayrıca Claude Code ismi verilen ayrı bir aracı de tanıttığını belirtelim. Başta sınırlı sayıda kişinin erişebileceği bu model, gelişmiş kodlama yetenekleri sunan, test yazıp gerçekleştirebilen bir asistan görevi görecek.