Koronavirüsle mücadele kapsamında 2 milyon aileye 1000 TL yardım yapıldı. Bu ailelerin büyük kısmı parası almış olsa da bazı aileler bu parayı alıp almayacaklarını bilmiyorlar. Eğer sizler de yardım alıp almadığınızı bilmiyorsanız, E-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 2 milyon aileye 1000 TL yardım yapılacağı açıklanmıştı. 5 Nisan itibariyle 2 milyon ailenin hesabına bu paranın yatırılmış olması gerekiyor. Ortalama bir ailenin 4 kişi olduğu düşünülürse yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren bu yardımı alıp almadığınızı bilmiyorsanız, e-devlet size yardımcı olabilir.

Bu para yardımından yararlanıp yararlanmayacağını bilmeyen kişiler için e-devlet üzerindeki bir sayfadan yardım alabiliyorsunuz. E-Devlet hesabıyla bu sayfaya giren kişiler, herhangi bir yardım alıp almadıklarını görebiliyorlar. Devlet tarafından daha öncesinden belirlenen 2 milyon aileye dağıtılan para yardımının, kendinize çıkıp çıkmadığını bu sayfadan görebileceksiniz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranına girerek 1000 TL’lik haktan yararlanıp yararlanmayacağınızı sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra yapılacak yardımların bilgisine de aynı sayfadan bakabileceğinizi hatırlatalım.

Yardımdan Otomatik Olarak Faydalanacak Kişiler

Yaşlı Aylığı

Engelli Aylığı

Engelli Yakını Aylığı

Silikozis Aylığı

Eşi Vefat Etmiş Kişilere Yönelik

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım

Öksüz Yetim Yardımı

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı

Şartlı Eğitim Yardımı

Şartlı Sağlık Yardımı

Çoklu Doğum Yardımı

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda saydığımız yardımı alan aileler bu yardımdan faydalanabilir. Eğer bu yardımdan yararlanabiliyorsanız, şu anda hesabınıza 1000 TL’nin yatırılmış olması gerekiyor.