Koronavirüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde 2 milyon aileye 1000 TL yardım yapılacağı açıklanmıştı. 5 Nisan itibariyle 2 milyon ailenin hesabına bu paranın yatırılmış olması gerekiyor. Ortalama bir ailenin 4 kişi olduğu düşünülürse yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren bu yardımı alıp almadığınızı bilmiyorsanız, e-devlet size yardımcı olabilir.
Bu para yardımından yararlanıp yararlanmayacağını bilmeyen kişiler için e-devlet üzerindeki bir sayfadan yardım alabiliyorsunuz. E-Devlet hesabıyla bu sayfaya giren kişiler, herhangi bir yardım alıp almadıklarını görebiliyorlar. Devlet tarafından daha öncesinden belirlenen 2 milyon aileye dağıtılan para yardımının, kendinize çıkıp çıkmadığını bu sayfadan görebileceksiniz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” ekranına girerek 1000 TL’lik haktan yararlanıp yararlanmayacağınızı sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bundan sonra yapılacak yardımların bilgisine de aynı sayfadan bakabileceğinizi hatırlatalım.
Yardımdan Otomatik Olarak Faydalanacak Kişiler
- Yaşlı Aylığı
- Engelli Aylığı
- Engelli Yakını Aylığı
- Silikozis Aylığı
- Eşi Vefat Etmiş Kişilere Yönelik
- Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
- Öksüz Yetim Yardımı
- Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı
- Şartlı Eğitim Yardımı
- Şartlı Sağlık Yardımı
- Çoklu Doğum Yardımı
- Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yukarıda saydığımız yardımı alan aileler bu yardımdan faydalanabilir. Eğer bu yardımdan yararlanabiliyorsanız, şu anda hesabınıza 1000 TL’nin yatırılmış olması gerekiyor.