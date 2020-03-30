Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten Nasıl Alınır? - 2020

Koronavirüs tehdidinin ülkemizde daha fazla yayılmasını engellemek adına T.C. İçişleri Bakanlığı, şehirlerarası yolculuğa kısıtlama getirmişti. Bu kapsamda şehirlerarası otobüs ve uçak yolculukları sadece Seyahat İzin Belgesi ile yapılabilecek. Peki Seyahat İzin Belgesi nedir, hangi koşullarla, nereden ve nasıl alınır?

Ülkemizde bir süre önce baş gösteren Koronavirüs vakaları nedeniyle hükümet tarafından birçok tedbir alındı. Tedbirlerin arasında herkesin sıklıkla vurguladığı #EvdeKal protokolü tabii ki de en önemli olanı. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı bir diğer önemli tedbir ise şehirlerarası yolculuğa kısıtlama getirilmesi oldu.

Kısıtlama dahilinde vatandaşlar, şehirlerarası otobüs ve uçak yolculuklarını sadece Seyahat İzin Belgesi ile yapabilecekler. Şahsi araçlarıyla yolculuk etmek isteyen vatandaşlar için bir kısıtlama bulunmuyor ancak her şehrin giriş ve çıkışlarında şahsi araçlar da kontrol altında tutuluyor. Peki şehirlerarası yolculuğu uçak ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla yapmak isteyen vatandaşların alması gereken Seyahat İzin Belgesi nasıl ve nereden alınır?

Seyahat izin belgesi hangi koşullarla veriliyor?

Birinci dereceden akrabaları vefat eden veya ağır hastalığı olan vatandaşlar

Tedavi sebebiyle doktor kararı vasıtasıyla sevk edilen vatandaşlar

Son 15 gün içinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri olmayan vatandaşlar

Seyahat izin belgesi alabilmek için bu koşulları sağladıktan sonra bulunduğunuz şehrin valilik veya kaymakamlıkları tarafından oluşturulan kurullara başvurması gerekiyor. Başvurduktan sonra bu kurullar başvuruları değerlendiriyor ve kısa bir süre içerisinde Başvurunuz Onaylandı/Başvurunuz Reddedildi şeklinde yanıt alıyorsunuz.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin 30 Mart tarihinde yaptığı açıklamaya göre Seyahat İzin Belgesi dijital ortamdan da alınabilecek. Bu dijital ortam da tabii ki e-Devlet oluyor. Seyahat etme zorunluluğunuz varsa tek seçeneğiniz valilik veya kaymakamlıkların oluşturduğu kurullar olmayacak.

Seyahat izin belgesi e-Devlet’ten nasıl alınır?

Buraya tıklayarak İç İşleri Bakanlığı'nın ilgili hizmet sayfasına gidin,

E-Devlet bilgileriniz ile giriş yapın,

Başvurunuzu gerçekleştirin,

Yaptığınız başvuru Seyahat İzin Kurulu tarafından değerlendirilenecek,

Başvurunuz sonuçlanınca SMS yoluyla bilgilendirme alacaksınız,

Seyahat başvurunuz kabul edildiğinde otogar ya da havalimanında bulunan başvuru masalarına gidin,

T.C. kimlik no ile doğrulama yaparak biletinizi satın alın.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yaptığı açıklamada “Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında” ifadeleri yer aldı. Sistemdeki yoğunluktan dolayı zaman zaman ilgili e-Devlet hizmetinde sorunlar yaşanabiliyor. Sık aralıklarla tekrar deneme yapmanızı tavsiye ederiz.

Seyahat İzin Belgesi ile yolculuk süreci nasıl işleyecek?

Şehirlerarası yolculuğuna izin verilen vatandaşların bulunduğu otobüsler, seyahat güzergahlarındaki il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliği tarafından seyahat izni bulunan yolcuları, kapasitelerinde uygunluk olması durumunda alabilecekler. Ayrıca otobüs yolculuğu boyunca muavinler herhangi bir şekilde servis yapmayacak.

Şu zor günlerde eğer çok acil bir işiniz yoksa seyahat etmemenizi isteriz. Seyahat İzin Belgesi için istenen koşullardan birine sahipseniz de daha önce yayınladığımız içeriklerdeki Koronavirüs tedbirlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. #EvdeKal protokolüne uyarak evden çıkmamanız sizin için en iyisi olacaktır. Kendinize dikkat edin ve sağlıcakla kalın :)